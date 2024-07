Nordendorf schüttet die Hochwasserspenden aus

Seit der Hochwasserkatastrophe Anfang Juni ist die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung riesengroß. Neben zahlreichen Privatinitiativen und Sammelstationen für Sachspenden haben auch die betroffenen Gemeinden Spendenkonten eingerichtet. Das was sich auf dem Spendenkonto der Gemeinde Nordendorf bis dato angesammelt hat und noch bis zum 25. August ansammeln wird, soll nun an die Betroffenen verteilt werden, die ab sofort ihre Anträge einreichen können.

Die meisten Spender und Spenderinnen waren Privatpersonen

Anfang vergangener Woche belief sich die Spendensumme auf 196.000 Euro, berichtet Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz und ergänzt im selben Atemzug: Dann erreichte die Gemeinde die Info, dass die VR-Bank Handels- und Gewerbebank weitere 25.000 Euro in den Spendentopf wirft. Auch der Landrat sei noch in Gesprächen mit Stiftungen. Mit Blick auf das Spendenkonto und den 51 Seiten langen Kontoauszug skizziert Kunz in etwa diese Spendenverteilung: Der Großteil der Spender (52 Prozent) waren Privatpersonen. Einige waren „sehr sehr großzügig“ und haben 1.000 oder gar 1.500 Euro überwiesen. „Ein paar müssen alles zusammengekratzt haben, was sie hatten“, mutmaßt der Rathauschef beim Blick auf die Liste der privaten Spender.

„Jeder, der Not hat, soll einen Antrag stellen.“ Tobias Kunz, Bürgermeister von Nordendorf

Etwa 25 Prozent der Spender waren Unternehmen, wie etwa die VR-Bank. 15 Prozent der Spender waren gemeinnützige Organisationen und Stiftungen. Von der Stiftung „Antenne Bayern hilft“ sind beispielsweise 30.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Auch Vereine und Organisationen aus Nordendorf und Umgebung spendeten für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Bis zum 25. August ist das Spendenkonto der Gemeinde Nordendorf (IBAN: DE72720621520006404030, Verwendungszweck: „Spende Hochwasser 2024“) noch offen. Bis zum selben Tag können Anträge eingereicht werden – von Betroffenen, die sich um einen Zuschuss aus dem Nordendorfer Spendentopf bemühen möchten. „Jeder der Not hat, soll einen Antrag stellen“, appelliert Kunz an seine Bürgerinnen und Bürger.

Das ausgeklügelte Auszahlungssystem in Nordendorf

Seit vergangener Woche ist es möglich, Anträge zu stellen. Antragsformulare lassen sich digital oder analog einreichen. Mit Ende der Antragsfrist am 25. August macht die Gemeinde dann auch das Spendenkonto zu, wertet die Anträge aus und wird die Spenden nach einem ausgeklügelten Konzept verteilen.

Die Nordendorfer Rathauschefs haben gemeinsam ein Verteilkonzept erarbeitet, das im Detail online nachzulesen ist und in etwa so funktioniert: Um berechnen zu können, wie viel jeder Antragsteller aus dem Spendentopf bekommt, soll die persönliche Schadenssumme (abzüglich etwaiger anderer Zuschüsse, Spenden und Versicherungsleistungen) mit dem Gesamtschaden aller Antragsteller in Relation gesetzt werden. Verrechnet mit den Punkten, die den Schaden klassifizieren sollen, errechnet sich so der „persönliche Betroffenenindex“, der wiederum mit der Summe aller Betroffenenindizes und mit der verfügbaren Spendensumme verrechnet wird. So soll sich ein Betrag X ergeben, der in Relation zum persönlichen Schaden steht und eine möglichst faire Ausschüttung der Spenden regelt, erklärt der Rathauschef und ergänzt: „Jeder wird berücksichtigt – die Auszahlung erfolgt im September.“

Für die Antragsteller und Antragstellerinnen sollten korrekte Angaben zu machen, denn diese werden punktuell überprüft, erklärt Kunz. Um den Punktescore pro Antrag berechnen zu können, müssen unter anderem Angaben über die Wohnverhältnisse (Haus/Wohnung, Eigentum/Miete) und das Ausmaß des Schadens gemacht werden.

Mit so vielen Anträgen rechnet der Nordendorfer Bürgermeister

Kunz schätzt, dass 150 bis 200 Anträge eingehen könnten und nennt als Anhaltspunkt die Anzahl der Bautrockner, die über eine weitere Spendenaktion den Nordendorfer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden konnte. Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) hat aus Spendenmitteln der „Aktion Deutschland hilft“ Bautrockner beschafft und diese an die vom Hochwasser betroffenen Haushalte kostenfrei verliehen. Für den Betrieb der Bautrockner konnten die Betroffenen einen Energiekostenzuschuss beantragen. Unterstützt hat der ASB mit dem Kauf von insgesamt 650 Bautrocknern Betroffene in den Landkreisen Augsburg, Dillingen und Günzburg.

Konkret sind derzeit noch 115 Bautrockner in Nordendorf, zehn Bautrockner in Kühlenthal und fünf Bautrockner in Allmannshofen im Einsatz, teilte Jens Tietböhl, der ASB-Fachbereichsleiter für Sozialraum und Quartiersprojekte, mit. Durch die kostenlose Leihgabe plus eine Energieförderung von 150 Euro pro Monat – was bei einer Standzeit von drei Monaten 450 Euro pro Antragsteller bedeutet – lässt sich die ASB-Hilfsaktion auf 250.000 Euro beziffern.