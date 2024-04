So läuft es auf der Rewe-Baustelle in Nordendorf

Plus Die Bauarbeiten für den neuen Supermarkt gehen gut voran. So sieht der weitere Zeitplan bis zur Eröffnung aus.

Die Bauarbeiten am Rewe-Markt zwischen der Fuggerstraße und den Bahngleisen gehen in Nordendorf gut voran. Der Plan – nämlich Ende 2024 Eröffnung auf einer Verkaufsfläche von 1.400 Quadratmetern zu feiern – ist realistisch. Nordendorf bekommt damit neben dem Edeka am Kreisverkehr einen zweiten großen Supermarkt.

Carolin Schuster, die zuständige Bauleiterin bei der Firma Kutter, rechnet mit einer Übergabe des Markts, in dem auch ein Ihle eröffnen wird, im Herbst. Wird der Markt im September/Oktober übergeben, könnte bereits im November die Eröffnung stattfinden. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob in Nordendorf eine zentral gesteuerte Filiale eröffnen oder ob ein selbstständiger Rewe-Kaufmann den Markt übernehmen wird. Dazu könnte es Ende Mai neue Informationen geben.