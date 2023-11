Nordendorf

vor 48 Min.

So läuft es auf der Baustelle für den zweiten Supermarkt in Nordendorf

Plus In Nordendorf wird ein Rewe-Markt eröffnen. Wir waren bei einer Baustellenbesichtigung dabei und haben Näheres zum Zeitplan erfahren.

Von Steffi Brand

Beim ersten Baustellentreffen im Nordendorfer Gewerbegebiet zwischen der Fuggerstraße und den Bahngleisen hielten die Verantwortlichen der Firma Kutter GmbH & Co. KG Bauunternehmung aus Memmingen gute Nachrichten für Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz bereit: Die Arbeiten auf der Baustelle laufen gut, die Absprachen mit dem Marktbetreiber ebenfalls. Im März soll der Rohbau stehen, anschließend folgt der Dachaufbau. Im Spätsommer könnte der neue Rewe-Markt bereits übergeben werden. „Dann braucht der Marktbetreiber selbst voraussichtlich noch vier bis fünf Wochen“, erklärt Armin Fäßlin, der bei der Firma Kutter als Leiter im Schlüsselfertigbau fungiert. Nach der Übergabe wird die Gewerbekälte installiert, Regale werden aufgebaut und eingeräumt.

Der große Kran ist schon von Weitem zu sehen

Bis der Rohbau wirklich sichtbar wird, verraten vor allem der große Kran auf der Baustelle und die Bauten im Untergrund, dass derzeit vor allem an den Fundamenten gewerkelt wird. Den Status quo beschreibt Armin Fäßlin so: Seitens der Archäologie gab es keine Funde beim Aushub. Nötig war die Untersuchung deswegen, weil einst die Via Claudia nahe der heutigen Baustelle entlangführte. Da sich in der jüngeren Vergangenheit aber eine Kiesgrube auf dem Gelände befand, handelte es sich ohnehin nicht mehr um den Originalboden.

