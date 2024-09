Landfrauenchor Augsburg singt in Oberschönenfeld

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums singt der Landfrauenchor Augsburg am Sonntag, 29. September, um 8.30 Uhr eine Dankmesse in Oberschönenfeld mit anschließendem gemeinsamem Beisammensein in kleinem Rahmen. Der ursprünglich geplante Festgottestdienst mit anschließenden Feierlichkeiten in der „Stammkirche“ des Landfrauenchors, Herz Mariä in Diedorf, musste wegen des Hochwassers im Juni abgesagt werden. „Wir konnten doch nicht feiern, während in Diedorf Land unter war und viele Betroffene zu kämpfen hatten“, so die Vorsitzende Thekla Braun.

Jetzt blickt sie nochmals zurück auf eine lange und erfolgreiche Chorzeit. Bei einer Schulung in Herrsching hatte sie von Landfrauenchören in anderen Landkreisen gehört und stellte umgehend fest, dass so etwas für den Landkreis Augsburg noch fehlt. Unterstützt bei ihrem Vorhaben, einen Landfrauenchor zu gründen, wurde sie von der Kreisbäuerin und Vorsitzenden des Unterallgäuer Bäuerinnenchors. Die Idee kam auch in Augsburg und Umgebung gut an: Umgehend hatten sich 35 interessierte Bäuerinnen angemeldet.

Landfrauenchor Augsburg besteht derzeit aus 30 Sängerinnen

Einen ersten Probenraum mit Klavier fand man damals beim Millerwirt in Diedorf. Inzwischen tritt man sich im Probenraum im Amt für Landwirtschaft. Das Lied „Ja, das Singen verschönt unser Leben“ wurde bald zu einem Lieblingslied des Chors. Die Vorsitzende hofft, dass die Mitglieder nie die Freude am Singen verlieren und noch lange sich selbst und natürlich den Zuhörenden bei zahlreichen Auftritten Freude bereiten. In den vergangenen fünf Jahren, seit der Feier zum 25. Jubiläum, ist so einiges passiert. Während 2019 das Fest noch unbeschwert gefeiert werden konnte, kam 2020 Corona und bremste den Verein drastisch aus. Keine Proben und keine Auftritte waren mehr möglich. Trotzdem haben die leidenschaftlichen Sängerinnen sich, dank moderner Technik oder kleinen Blumengrüßen mit welchen die Mitglieder zu Ostern überrascht wurden, doch nicht ganz aus den Augen verloren.

Die Vorsitzende freut sich, dass es den Landfrauenchor Augsburg noch gibt und sich inzwischen auch wieder in alter Form präsentiert. Seit April 2022 startete der Verein mit Aushilfsdirigentin Elisabeth Seiler wieder durch, da sich die bisherige Chorleiterin in Babypause befand. Seitdem ist der Chor wieder aktiv. Er besteht 30 Sängerinnen aus allen Teilen des Landkreises. Seit einem Jahr leitet Gabi Hartmann den Landfrauenchor Augsburg, die es bestens versteht viele verschiedene Stimmen in Einklang zu bringen. Thekla Braun berichtet von schönen gemeinsamen Erlebnissen, von Bezirkschöre-Treffen, Fahrten und Feiern, von Freud und Leid, das sie gemeinsam durchgestanden haben. Letztlich sei die Gemeinschaft des Landfrauenchors für alle ein Stück des „Wegs zum Glück“, so wie sie es gerne immer wieder singen.