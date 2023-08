Wildbienenschutz zum Nachmachen für Garten und Balkon

Für Wildbienen gibt in den privaten Gärten meist nicht die nötigen Lebensgrundlagen. Der Wildbienengarten in Oberschönenfeld zeigt, wie sich das ändern lässt.

Überall kriecht, krabbelt und summt es im Sommer in der Natur. Obwohl sich viele vor ihnen fürchten oder ekeln, sind Insekten die Basis alles höheren Lebens, auch dessen der Menschen. Wildbienen sind neben tausenden Arten anderer Bestäuber ein wichtiges Zahnrad im Ökosystem. Deshalb gilt es sie zu schützen und zu fördern. Im Wildbienengarten auf dem Gelände des Bezirksmuseums in Oberschönenfeld ist für die kleinen Sechsbeiner seit Kurzem auf rund 250 Quadratmetern ein wahres Paradies geboten. Hier haben Rainer Holzapfel und Wildbienen-Experte Gebhard Singl vom Bezirksverband Imker Schwaben mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen eine kleine Oase aufgebaut, die den Wildbienen Nahrung und Unterschlupf bietet.

Nicht nur für Wildbienen, auch für Vögel und Nager bietet der Steinkegel Lebensraum, Schutz und Wärme. Foto: Marcus Merk

Rund 35 Stilelemente im Garten zeigen, dass Artenschutz auch im Garten oder auf dem Balkon möglich ist. „Wir glauben, dass man in privaten und öffentlichen Gärten viel für diese kleinen Nützlinge tun kann“, erklärt Singl. Er kommt eigentlich vom Gartenbau und ist vor 40 Jahren in seinem eigenen Garten zur Arbeit mit Wildbienen gekommen. Der Bienengarten in Oberschönenfeld hat primär gar nicht das Ziel, den örtlichen Wildbienen zu helfen. „Den Wildbienen hier geht es ja gut“, so Holzapfel, Vorstand des Bezirksverbands Imker Schwaben. „Wir machen es in Oberschönenfeld vor und möchten Gartenbesitzer motivieren, es zu Hause richtig gut nachzumachen“, erklärt er das Prinzip. Denn in den Privatgärten fehlt meistens noch ein vielfältiges Nahrungs- und Nistplatzangebot.

So sieht Bienenschutz im Garten in Oberschönenfeld aus

Die im Modellgarten vorgeführten Wohnräume für die Wildbienen können in vier Gruppen unterteilt werden: Holz, Sand, Lehm beziehungsweise Boden, sowie Stein und Kies. Unter den Elementen ist unter anderem die Sandlinse, die aus 20 Zentimeter Leerkies besteht, auf die 40 Zentimeter Lößsand geschüttet wird. Die trockene Lößsandfläche bietet Lebens- und Nistraum für die am häufigsten vorkommenden Wildbienen Bayerns. Auch eine Beerenhecke befindet sich im Bienengarten. Hier findet sich sowohl für die Insekten, als auch für Menschen leckere Nahrung. Einzelne spitze Zweige, etwa einer Brombeerhecke, können außerdem auf die Sandlinse gelegt werden, um Katzen, Füchse oder Maulwürfe fernzuhalten. Oder man befestigt die markhaltigen Pflanzenstängel an den Enden eines Zaunes. Hier können die kleinen Nützlinge ihre Eier hineinlegen. Die beiden Bienenexperten wollen zudem dazu anregen, Laub und Totholz liegenzulassen, da es Lebensraum für andere Insekten oder auch Echsen bietet.

Brombeerzweige auf der Sandlinse sollen größere Tiere vor den Nistplätzen der Wildbienen fernhalten. Foto: Marcus Merk

Da Wildbienen im Gegensatz zu Honigbienen nur etwa 30 bis 70 Meter weit fliegen können, brauchen sie vor Ort ihre lebenswichtigen Grundlagen. Dazu gehört Wasser, Nahrung, also ein vielfältiges Pflanzenangebot, sowie einen Wohnort. Sie nisten in Stauden, Steinen, Kies oder Holz. All diese Elemente werden im Garten in Oberschönenfeld mustergültig zum Nachmachen vorgeführt. „Einfach irgendwo etwas Lehm hinschütten, das bringt nämlich nichts“, erklärt Holzapfel.

Ein stehender Totholz Stamm mit gebohrten Löchern bietet Wildbienen ein Zuhause. Foto: Marcus Merk

Ein gewisser Aufwand stecke schon dahinter, man müsse sich informieren und auch nach dem Aufbau eines Nistplatzes sollte man diesen noch beobachten. „Das ist keine einmalige Aktion“. Trotzdem sei Wildbienenimkern im Gegensatz zum Honigbienenimkern weitaus einfacher und auch mit weniger Hintergrundwissen realisierbar, meint Holzapfel. Man braucht aber Geduld, bis man Ergebnisse des Gartens sieht, denn die Natur benötigt Zeit.

Lesen Sie dazu auch

Wildbiene „Wibi“ soll zum Bienenschutz begeistern

Das Bienenparadies konnte durch die finanzielle Unterstützung des Bezirks und des Landesverbands der bayerischen Imker entstehen. Ebenso halfen Auszubildende des Bezirks, indem sie Staudenbeete, Bäume oder Johannisbeersträucher pflanzten. Alle Modelle sollen künftig noch beschildert und mit QR-Codes versehen werden, durch die man detaillierte Informationen zu den verschiedenen Elementen erhält. Der Code führt Interessierte zu genauen Anleitungen, mit denen sich der eigene Garten bienenfreundlich gestalten lässt. Der Standort am Parkplatz sei für den Garten ideal, da viele Besucher des Klosters so zwingend am Bienengarten vorbeikommen. Auch ein Maskottchen haben sich die Bienenliebhaber einfallen lassen: Wildbiene „Wibi“, Schwester von Biene Maja, soll in Zukunft die Interessen der Wildbienen vertreten und auf den Schildern zu sehen sein. So können möglichst viele Menschen zum Bienenschutz bewegt werden.

Wildbiene „Wibi“ vertritt ihre Artgenossen. Foto: Marcus Merk

Und nicht nur die Bienen profitieren von einem naturnahem Garten. Ein bunter und vielfältiger Garten mit Wildbienen und Schmetterlingen sei schließlich auch für den Gartenbesitzer schön anzusehen, meint Holzapfel. Man bekomme eine ganz andere Wahrnehmung von der Natur und das Verständnis, dass die Natur einen Lebensraum benötigt. „Klimaschutz und Artenschutz hängen elementar zusammen. Wir alle tragen die Verantwortung“, betont der langjährige Imker.

Wasser ist wie für den Menschen auch für die Wildbienen lebensnotwendig. Foto: Marcus Merk

„Wir geben somit vielen Blütenbesuchern Lebensraum zurück, damit diese ihre Art erhalten können. Sie danken es uns mit bunter Schönheit und Vielfältigkeit – Wellness für Auge und Seele. Und wenn dadurch zusätzlich Nachbarn angeregt werden, Gleiches zu tun, können wir unseren Kindern und Enkelkindern die Vielfalt der Natur nicht nur erhalten, sondern auch selbst im eigenen Garten zeigen“, erklärt Holzapfel.

Auf der Website der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau steht nützliche Literatur zum Download zur Verfügung.