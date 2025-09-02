Unbekannte brechen in ein Haus in der Floßlände ein

Die Polizei ermittelt in Ellgau wegen Einbruchsdiebstahl. Dort ist in der Zeit zwischen Dienstag vergangener Woche 17 Uhr und Samstag, 21 Uhr, in ein Haus in der Floßlände eingebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (AZ)

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen, empfiehlt die Polizei folgendes:

• Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

• Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

• Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

• Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

• Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

• Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie etwa in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

• Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weitere Informationen zum Schutz vor Einbrüchen Weiter Informationen gibt es unter folgenden Links: • https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-undvorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html • https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger wilkommen sind.