Polizei in Zusmarshausen berichtet von zu viel Alkohol im Verkehr

Fischach/Welden

Alkohol im Verkehr: Eine Kontrolle und ein Unfall mit einem Verletzten

Die Polizei aus Zusmarshausen berichtet von einem Fall in Fischach und einem in Reutern. Gegen die beiden betroffenen Fahrer wird nun ermittelt
Von Jana Tallevi
    Zweimal zu viel Alkohol im Verkehr: Die Polizei aus Zusmarshausen berichtet von einer Kontrolle und einem Unfall mit einem Verletzten. (Symbolbild)
    Zweimal zu viel Alkohol im Verkehr: Die Polizei aus Zusmarshausen berichtet von einer Kontrolle und einem Unfall mit einem Verletzten. (Symbolbild) Foto: Heiko Becker/dpa

    Von zwei Fällen von zu viel Alkohol im Verkehr berichtet die Polizei in Zusmarshausen. So wurde am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr in Fischach ein 37-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von mehr als 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren in Höhe von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Am selben Abend, bereits gegen 18.30 Uhr, war es alkoholbedingt zu einem Unfall gekommen. Dabei war ein E-Bikefahrer in der Reichspoststraße in Reutern gestürzt. Der Mann, der keinen Helm trug, wurde zur Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkolisierung von mehr als 1,6 Promille festgestellt, teilt die Polizei mit. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (jah)

