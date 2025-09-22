Alkohol im Verkehr: Eine Kontrolle und ein Unfall mit einem Verletzten

Von zwei Fällen von zu viel Alkohol im Verkehr berichtet die Polizei in Zusmarshausen. So wurde am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr in Fischach ein 37-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von mehr als 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren in Höhe von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Am selben Abend, bereits gegen 18.30 Uhr, war es alkoholbedingt zu einem Unfall gekommen. Dabei war ein E-Bikefahrer in der Reichspoststraße in Reutern gestürzt. Der Mann, der keinen Helm trug, wurde zur Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkolisierung von mehr als 1,6 Promille festgestellt, teilt die Polizei mit. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (jah)
Fischach/Welden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden