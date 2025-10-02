Icon Menü
Polizei stoppe Autofahrer mit 1,5 Promille Alkohol im Blut in Adelsried

Adelsried

Zu viel Alkohol im Blut: Polizei stellt den Führerschein eines Autofahrers sicher

Eine Funkstreife hatte bei einer Kontrolle in Adelsried Alkoholgeruch wahrgenommen. Sie lag richtig, wie ein Test noch vor Ort ergab
Von Jana Tallevi
    Ein Funkstreife der Polizei Zusmarshausen hat einen Autofahrer in Adelsried gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte.
    Ein Funkstreife der Polizei Zusmarshausen hat einen Autofahrer in Adelsried gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Die Funkstreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen führte am Mittwochnachmittag in Adelsried eine Verkehrskontrolle bei einem 51-jährigen Autofahrer durch. Da dieser deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille, wie die Polizei mitteilt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot. (jah)

