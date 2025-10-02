Zu viel Alkohol im Blut: Polizei stellt den Führerschein eines Autofahrers sicher

Die Funkstreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen führte am Mittwochnachmittag in Adelsried eine Verkehrskontrolle bei einem 51-jährigen Autofahrer durch. Da dieser deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille, wie die Polizei mitteilt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot. (jah)
Adelsried
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden