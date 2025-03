Tierische Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Dackel Pablo schaffte es jüngst in die Schlagzeilen: Der Hund war Anfang März bei Gersthofen aus einem Fuchsbau gerettet worden. Elf Stunden dauerte es, bis die Helfer der Feuerwehr Gersthofen und des THW aus Schwabmünchen und Augsburg das Tier aus seiner misslichen Lage befreit hatten. Noch spektakulärer war vor Jahren eine andere Rettungsaktion an der Wertach.

Eine Kuh war bei Schwabmünchen baden gegangen und musste gerettet werden. Das Tier war in der Weihnachtszeit 2018 in der Leuthau ausgerissen und dann offenbar die steile Uferböschung zur Wertach hinuntergestürzt. Ein Spaziergänger entdeckte die Kuh und verständigte die Rettungskräfte. Aus eigener Kraft hätte sie es nicht mehr an Land geschafft: Das Wertach-Ufer ist zwischen Schwabmünchen und Mittelstetten steil.

Kuh stürzt in die Wertach

Als die Retter mit einem Boot der Wasserwacht das Tier erreichten, war es durch das kalte Wasser bereits sichtlich entkräftet. Daraufhin hätten es mehrere, mit sogenannten Überlebensanzügen ausgerüstete Männer, am Ufer fixiert. Anschließend wurde die große Drehleiter am Ufer in Stellung gebracht. Das erforderte allerdings Geschick und viel Rangierarbeit, da der Feldweg entlang der Wertach eigentlich nicht für große Fahrzeuge gedacht ist. Am Ende wurde die Ausreißerin über die Drehleiter mit einem Tierrettungsgeschirr an Land gehievt. „Sie dürfte eine der wenigen Kühe sein, die nach einem Bad in einem Fluss danach auch noch durch die Luft geflogen sind", sagte Kommandant Stefan Missenhardt damals.

Die Helfer der Feuerwehr haben es immer wieder mit kuriosen Einsätzen zu tun. Die Meitinger Feuerwehr musste einmal Königspythons einfangen. Die Reptilien waren etwa einen Meter lang und hatten einen Durchmesser von ungefähr fünf Zentimetern. Königspythons werden normalerweise bis zu zwei Meter lang und leben normalerweise in den Tropen von West- und Zentralafrika. Dort ernähren sich die Würgeschlangen von kleinen Säugetieren und Vögeln. Die Polizei Gersthofen vermutete, dass die Tiere ausgesetzt worden waren.

Australische Bartagame in der Baugrube

Exotische Tiere sind im Augsburger Land keine Seltenheit. So entdeckten Bauarbeiter in Horgau einmal in einer Grube eine australische Bartagame. Die Echse ist ungefähr 40 Zentimeter groß. In Gersthofen krabbelte schon mal ein schwarzer Mittelmeerskorpion aus einer Kiste Pflaumen aus Italien, in Neusäß holte die Feuerwehr eine zwei Meter große Würgeschlange der Gattung Boa constrictor von einem Hausdach.

Für Aufregung sorgte vor Jahren auch eine Spinne: Sie stand im Verdacht, einen Autofahrer in Gersthofen gebissen zu haben. Die Folgen waren fatal: Ein 33-Jähriger fuhr zunächst falsch herum durch einen Kreisverkehr, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzstapel. Der Fahrer wirkte apathisch und war kaum ansprechbar, als der Notarzt eintraf. Der Mann musste sogar künstlich beatmet werden. Per Hubschrauber wurde ein Spinnenexperte aus München eingeflogen: Er identifizierte das Tier schnell als ungiftige Rostrote Winkelspinne.

Marder verfängt sich in einem Fußballnetz

Tatsächlich können auch ganz harmlose, heimische Spinnen kleine Unglücke auslösen – was aber weniger an den Tieren, als vielmehr an der Angst der Menschen liegt. Im Mai 2017 wollte ein junger Mann aus Diedorf den Lichtschacht eines Kellers von Spinnen befreien und entzündete ein Feuer. Doch das geriet außer Kontrolle. Am Ende wurde auch das ein Fall für die Feuerwehr. Die war auch gefragt, wenn beispielsweise Eichhörnchen in Kanaldeckeln feststecken. Der frühere Gersthofer Feuerwehrkommandant Kommandant Wolfgang Baumeister musste auch schon eine Ente befreien: Sie hatte sich mit dem Kopf in einem Plastikhalter für Dosen verfangen. In Neusäß hatte sich vor Jahren ein Marder in einem Fußballnetz verheddert – er wurde freigeschnitten und kam dann in die Tierklinik nach Gessertshausen.