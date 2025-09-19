Bürgermeister Greiner bleibt Bürgermeisterkandidat der CSU in Neusäß

Mit dem bestmöglichen Ergebnis, nämlich mit 100-prozentiger Zustimmung, ist der amtierende Bürgermeister von Neusäß, Richard Greiner (53), von Vertretern und Vertreterinnen aus den einzelnen CSU-Verbänden der Stadt erneut zum Kandidaten für das Amt des Ersten Bürgermeisters nominiert worden. Auch eine Liste mit den Kandidaten für den Stadtrat der Partei wurde auf einer Versammlung diese Woche beschlossen. Für Richard Greiner wäre es bei einer Wiederwahl die dritte Amtszeit, nachdem er 2013 zunächst kommissarisch in das Amt aufgerückt war, als sein Vorgänger Hansjörg Durz in den Bundestag wechselte. 2014 wurde Greiner dann erstmals mit knapp 61 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, bei seiner Wiederwahl 2020 erlangte er gut 64 Prozent der Stimmen.

Landrat Martin Sailer lobt die Zusammenarbeit mit Richard Greiner

Bereits im Vorfeld hatten sich die Vorsitzenden der sechs Neusässer Ortsverbände zur Nominierung Greiners geäußert. „Wir sind in der glücklichen Lage, mit unserem amtierenden Bürgermeister Richard Greiner wieder einen sehr erfolgreichen und erfahrenen Kandidaten für die Kommunalwahl am 8. März 2026 präsentieren zu können“, so der Ortsvorsitzende von Alt-Neusäß, Jörg Roehring und der Westheimer Axel Salzmann im Namen der sechs Vorsitzenden der Neusässer Ortsverbände. Diese „Erfolgsgeschichte“, wolle man fortführen.

Vor der Abstimmung war Greiner auf der Versammlung von seinem Stellvertreter, Zweitem Bürgermeister Wilhelm Kugelmann, vorgeschlagen worden. Greiner sei „fleißig, loyal, ein CSU-ler durch und durch, dabei aber gesprächsbereit mit den anderen Fraktionen und offen auch für deren Anliegen“, sagte Kugelmann. Lob kam auch von Landrat Martin Sailer. Er betonte in seinem Grußwort die „hervorragende Zusammenarbeit“. Sichtbares Ergebnis sei die gelungene Generalsanierung des Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasiums, an welchem jetzt nach dreijähriger Bauzeit pünktlich zum Schulbeginn der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Wie geht es weiter mit der Bahnstrecke Ulm - Augsburg?

Sailer sprach auch ein brandaktuelles Thema an. Als Bürgermeister und Kreisrat habe sich Greiner „wesentlich für die bestmögliche Trassenentscheidung für den Bahnausbau Ulm-Augsburg“ eingesetzt, die im Kreistag letztlich einstimmig befürwortet wurde. Dabei habe es „unzählige Abstimmungsgespräche, Dialogforen mit der Deutschen Bahn, Ortsbegehungen und Bürgergespräche gegeben.“ Zuletzt hatte unsere Redaktion berichtet, aus Kostengründen könnte die Neubaustrecke nun jedoch auf der Kippe stehen. Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Sanierung der Bestandsstrecke von Ulm nach Augsburg nicht 2030, sondern erst 2034 umgesetzt werden soll.

Greiner selbst blickte auf den schwierigen Beginn seiner zweiten Amtszeit zurück, der von der Corona-Pandemie mit ihren Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitswesen geprägt war und mit dem Beginn des Ukrainekriegs zwei Jahre später samt hohen Energiekosten herausfordernd weiterging. Besonders das Freizeitbad Titania wurde dadurch im Betrieb teurer als erwartet. Trotzdem sei es gelungen, eigene Projekte voranzubringen, wie aktuell den Neubau der Grundschule Westheim oder des Feuerwehrhauses in Neusäß und auch die Entwicklung der Stadtmitte. Greiner betonte, dass viele Entscheidungen im Stadtrat über Fraktionsgrenzen hinweg gefallen seien, wobei die CSU-Fraktion „voran marschiere“.

Was machen die anderen Parteien in Neusäß?

Bislang gibt es außer Richard Greiner noch keinen Kandidaten und keine Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters in Neusäß. Die anderen Fraktionen im Stadtrat, das sind Grüne, Freie Wähler und SPD, haben sich noch nicht geäußert.