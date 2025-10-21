Insolvenz: Keine Rettung für Roschmann Stahl und Glas

Es ist ein Schlag für die beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Gersthofen als innovativen Wirtschaftsstandort: Für die weltweit tätige und bekannte Gesellschaft Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas innerhalb der Roschmann-Gruppe konnte im vorläufigen Insolvenzverfahren keine Lösung für die Zukunft gefunden werden. Im regulären Insolvenzverfahren, das zum 1. Oktober eröffnet wurde, musste den 100 Beschäftigten in Gersthofen nun gekündigt werden. Ein Kernteam wird die begonnenen Aufträge abarbeiten, um die noch laufenden Kundenprojekte geordnet zu Ende zu führen, teilt Insolvenzverwalter Dr. Alexander Zarzitzky mit. Für einen anderen Teil der Roschmann-Gruppe konnte indes ein Investor gefunden werden.

Verschiedene Museen in den USA, die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt und auch die Fassade der WWK-Arena in Haunstetten - mit ihren extravaganten Fassaden hatten sich Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas weltweit einen Namen gemacht. Nun wird diese Marke verschwinden. Für vier Firmen innerhalb der Roschmann Group wurde jetzt das Insolvenzverfahren eröffnet, mit durchaus unterschiedlichen Zukunftsaussichten. Während für die Gesellschaft Konstruktionen aus Stahl und Glas kein Investor gefunden werden könnte, gibt es auch eine gute Nachricht: Für die Roschmann Glas GmbH mit rund 50 Mitarbeitenden am Standort in Gersthofen wurde eine tragfähige Fortführungslösung gefunden, so der Insolvenzverwalter. Ein Unternehmen aus dem Verbund der österreichischen Ertl Glas AG übernimmt künftig den Geschäftsbetrieb und führt damit die Glasbau-Tradition am Standort Gersthofen fort. Roschmann gibt es dort seit 1952.

Roschmann Glas wird an einen Branchenspezialisten verkauft

Der Verkauf von Roschmann Glas sei ein starkes Signal für die Region, so Alexander Zarzitzky. „Die positive Lösung wurde möglich, weil alle Verfahrensbeteiligten einen großen Einsatz gezeigt haben. Auch das Team der Mitarbeitenden hat einen starken Beitrag geleistet“, erklärt der Insolenzverwalter. Die Gruppe Ertl Glas ist ein großes Unternehmen mit Sitz in Österreich. Der Vollsortimenter im Hinblick auf Glas erzielt mit rund 300 Beschäftigten einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro und wurde vor mehr als 80 Jahren gegründet. Die Firma verfügt über weitere Standorte in Tschechien und Slowenien. Als neuer Inhaber möchte die Gruppe die bisherige Roschmann Glas GmbH weiterentwickeln und die Position am Markt weiter ausbauen.

Die Roschmann-Group war einst inhabergeführt, wurde im Jahr 2017 jedoch an die RSBG SE, einer Beteiligungsgesellschaft der RAG-Stiftung, verkauft. Im Interview mit unserer Redaktion hatte der ehemalige Chef, Dieter Roschmann, betont, der Verkauf an eine Stiftung sei nach Überzeugung der Familie die beste Lösung zum Erhalt der Arbeitsplätze in Gersthofen und innerhalb der Gruppe gewesen. Er zeigte sich erschüttert, nachdem im Sommer die Schieflage der Gruppe öffentlich geworden war und nannte Gründe, wie es so aus seiner Sicht so weit kommen konnte: „Als Ursachen sehe ich Managementfehler, ein mangelhaftes Forderungsmanagement, falsche Marktstrategien und eine branchenfremde Unternehmensführung.“ Seine Familie habe mit der Roschmann-Group in der RSBG keine Verbindung mehr, betonte er. Dieter Roschmann hatte die Firma einst in dritter Generation übernommen und vom Ein-Mann-Betrieb zu einer Gruppe mit 230 Mitarbeitenden im Jahr des Verkaufs ausgebaut. Zuletzt war von 300 Beschäftigten weltweit die Rede.

Innerhalb der Gruppe gibt es noch weitere Unterschiede, wie Insolvenzverwalter Alexander Zarzitzky betont. Die internationalen Töchter der Roschmann Gruppe in Großbritannien, den USA und Frankreich seien von den Insolvenzverfahren nicht betroffen. Für die operativ tätigen Gesellschaften in den USA und Großbritannien wurden bereits Investorenlösungen gefunden. Für die französischen Gesellschaften laufe derzeit ein strukturierter Investorenprozess.

Bittere Entscheidung für einen Teil der Roschmann-Gruppe

Alexander Zarzitzky nennt eine Vielzahl von Gründen für die wirtschaftliche Krise der Gruppe. Obwohl die Gesellschafter seit Jahren eine Restrukturierung unterstützten, geriet die Gruppe in den vergangenen Monaten zunehmend unter Druck. Die finanziellen Probleme verschärften sich Anfang 2025, als eine schwache Marktentwicklung, ein rückläufiges Auftragsvolumen und die Verzögerungen einiger Projekte einen geringeren Umsatz erwirtschafteten. Das wiederum führte zu verspätet eintreffenden Zahlungen bei einer gleichzeitigen Kostensteigerung, unter anderem im Bausektor. Schließlich konnte die Gruppe ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Für Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas gab es nun keine Rettung mehr. Aus Branchenkreisen heißt es, in diesem Teil der Gruppe wurde schon seit 2020 kein Gewinn mehr gemacht.