Spannender Rundgang durch Anhausen

Mit einer ortsgeschichtlichen Führung beteiligte sich der Heimatgeschichtliche Verein an den Diedorfer Kulturtagen. Dieses Mal ging es nach Anhausen. Die Interessierten besuchten zehn historisch bedeutsame Orte. Der Verein stellte den Bezug auf Geschichte und Gegenwart her und berichtete von verborgenen Anekdoten. Dabei ging es auch um den Alltag früherer Generationen und wie die Vergangenheit das Leben bis heute beeinflusst.

Persönliche Erinnerungen bereicherten die Tour durch Anhausen

Der erste Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins, Felix Löcherer, freute sich besonders, dass er für die Führung unter dem Titel „Kulturgeschichtliche Führung durch Anhausen“ Professor Gerhard Reiter gewonnen hatte, der seit seiner Kindheit in Anhausen lebt. Reiter berichtete an den verschiedenen Haltepunkten gerne von persönlichen Erinnerungen. Schließlich sollte Wissen abwechslungsreich und unterhaltsam vermittelt werden.

Von der Schule bis zum Baderwirt in Anhausen

Start der geschichtlichen Ortsbegehung war an der neuen Schule mit Kindergarten und der Mehrzweckhalle. Diese war kurz vor der Eingemeindung im Zuge der Gebietsreform in Bayern als letzter Bau der selbstständigen Gemeinde Anhausen eingeweiht worden. Weiter führte der Weg zur Alten Schule, zu Kirche und Pfarrheim, zum ehemaligen Feuerspritzenhaus, der ehemaligen Badstube, der ehemaligen Schmiede, dem Strehlerwirt, der ehemaligen Gemeindeverwaltung und dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Baderwirt. Jeder Punkt war ein geschichtlicher Höhepunkt für sich.

Selbst ein Mozart war in Anhausen aktiv

Von den allerersten geschichtlichen Nachweisen bis etwa in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden dabei die interessantesten Entwicklungen dargelegt. So erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem, dass die heutige katholische Pfarrkirche St. Adelgundis 1714 eingeweiht wurde und dieser Bau dem Werkmeister Hans Georg Mozart, dem Urgroßonkel von Wolfgang Amadeus Mozart, zugeschrieben wird.

Von Aufstieg und Niedergang der Anhauser Molkerei

Das Highlight war die Geschichte der ehemaligen Molkerei. 1909 wurde die Molkereigenossenschaft gegründet und das Genossenschaftsgebäude eingeweiht. Wurde die Milch bis dahin im Ort zu Butter und Käse verarbeitet, eröffneten sich damit für Landwirte neue Möglichkeiten, in die Milchwirtschaft einzusteigen“, erläuterte Reiter. Ab Mitte der 1950er Jahre wurde ein Teil der Milch unverarbeitet an die Zentralmolkerei in Augsburg abgeleitet. Somit diente die Molkerei bald nur noch als Sammelstelle.

Der Kampf der Landwirte um das Überleben jedes einzelnen Hofes und die Konkurrenz unter den Milchabnehmern beschleunigte den Zerfall der Molkereigenossenschaft. Es wurde nicht mehr nur an einen Abnehmer verkauft, sondern gleich an mehrere Firmen. „Die Milch, eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, wurde nun von großen Lastern jeweils vom Hof geholt, die Milchsammelstelle wurde überflüssig und die Molkereigenossenschaft 1979 aufgelöst“, erzählte Reiter. „Es ist eine Besonderheit, dass das Molkereigebäude, inzwischen ein Wohnhaus, heute noch so erhalten ist, wenn auch nur noch das Gründungsjahr 1909 am Dachgiebel davon erzählt “, betonte Löcherer.

Mit Kässpatzen endet die Kulturgeschichtliche Führung durch Anhausen

Die Begehung endete schließlich beim Baderwirt, eine Taverne mit Bräustatt seit dem 16. Jahrhundert belegt. Dort war Schauplatz aller wichtigen Feste, Feiern und Tanzveranstaltungen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte das Gebäude der Familie Bader. 1908 wurde der Biersud eingestellt. Dieser letzte Punkt bot Gelegenheit, sich nach dieser kleinen Zeitreise bei einem gemeinsamen Kässpatzen-Essen im Gasthof Traube von Fußmarsch und der mannigfaltigen Information zu erholen.