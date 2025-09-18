Vier Jahre verspätet: Bahnstrecke Ulm-Augsburg wird erst 2034 saniert

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Die Verbindung soll für die Überholungsarbeiten für fünf Monate gesperrt werden? Werden Autobahnen für Überholungsarbeiten auch mal fünf Monate gesperrt? Gibt es für die Bahn nicht bessere Reparaturkonzepte? Was sagen die verantwortlichen Politiker, z.B. die Herren Durz und Lange dazu? Raimund Kamm

Kann man Züge auf die Gegenfahrbahn umleiten?

