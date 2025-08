Massiver Stromausfall im Landkreis: Das ist zur Ursache bekannt

Und schon wieder ging das Licht aus: In großen Teilen von Gersthofen und Neusäß gab es am Freitagvormittag erneut einen Stromausfall. Diesmal konnte er schnell behoben werden. Am Mittwoch dagegen sah das ganz anders aus. In weiten Teilen des nördlichen Landkreises waren rund 12.000 Haushalte stundenlang ohne Strom. Ingo Butters, Sprecher der Lechwerke, erklärt, wie es dazu kommen konnte und wie die Experten in solchen Fällen vorgehen.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stromausfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis