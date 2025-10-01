Icon Menü
Schlammlawine rauscht in einem Sturzbach durch Rommelsried

Rommelsried

Sturzbach aus Wasser und Schlamm rauscht durch Rommelsried

Ein Gewitter hatte überraschende Folgen für die Anwohner der Deubacher Straße. Die Feuerwehr kam direkt von einer Übung. Auch ein Schneeräumer war im Einsatz.
Von Jana Tallevi
    Wie ein Sturzbach bahnten sich Wasser und Schlamm nach einem Gewitter am Freitag ihren Weg durch Rommelsried.
    Wie ein Sturzbach bahnten sich Wasser und Schlamm nach einem Gewitter am Freitag ihren Weg durch Rommelsried. Foto: Johann Rößle, Feuerwehr Rommelsried

    Das Video ist beeindruckend: Mitten in der Nacht rauscht darin Erde und Schlamm gleich einem Sturzbach eine Straße hinunter. Was aussieht wie ein Murenabgang in Südtirol, ist aber in der Deubacher Straße am Ortseingang von Rommelsried entstanden, gedreht hat es Johann Rößle von der Feuerwehr. Am vergangenen Freitag entlud sich genau über dem Ort eine heftige Gewitterzelle. Durch einen Zufall schwemmte der Regen besonders viel Erde mit sich. Und durch einen weiteren Zufall war die Feuerwehr sofort vor Ort - wie auch die anderen Wehren aus der gesamten Gemeinde Kutzenhausen samt Bürgermeister Andreas Weißenbrunner.

