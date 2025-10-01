Sturzbach aus Wasser und Schlamm rauscht durch Rommelsried

Das Video ist beeindruckend: Mitten in der Nacht rauscht darin Erde und Schlamm gleich einem Sturzbach eine Straße hinunter. Was aussieht wie ein Murenabgang in Südtirol, ist aber in der Deubacher Straße am Ortseingang von Rommelsried entstanden, gedreht hat es Johann Rößle von der Feuerwehr. Am vergangenen Freitag entlud sich genau über dem Ort eine heftige Gewitterzelle. Durch einen Zufall schwemmte der Regen besonders viel Erde mit sich. Und durch einen weiteren Zufall war die Feuerwehr sofort vor Ort - wie auch die anderen Wehren aus der gesamten Gemeinde Kutzenhausen samt Bürgermeister Andreas Weißenbrunner.

Jana Tallevi

86500 Kutzenhausen

Feuerwehr