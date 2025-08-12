Icon Menü
Wie Standorte für Supermärkte im Landkreis Augsburg ausgewählt werden

Landkreis Augsburg

Wie Supermarktketten ihre Standorte im Landkreis Augsburg auswählen

An der B300 entstehen am Landkreisrand in unmittelbarer Nähe zwei Supermärkte. Kann das gut gehen? Und was passiert in den Städten Königsbrunn und Gersthofen?
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Seit wenigen Tagen hat der Rewe in Maingründel geöffnet. Dieser Ortsteil von Kutzenhausen ist nicht groß. Welche Strategie steckt für das Einzelhandelsunternehmen also hinter dem Standort?
    Seit wenigen Tagen hat der Rewe in Maingründel geöffnet. Dieser Ortsteil von Kutzenhausen ist nicht groß. Welche Strategie steckt für das Einzelhandelsunternehmen also hinter dem Standort?

    Nur wenige Tage nach der Eröffnung scheint sich der neue Rewe-Markt in Maingründel gut etabliert zu haben. An diesem späten Samstagvormittag ist der Markt gut gefüllt. Allein aus dem kleinen Kutzenhausener Ortsteil mit nicht einmal 400 Einwohnern und Einwohnerinnen kann die Kundschaft kaum kommen. Tatsächlich erkennen sich an der Metzgertheke Kunden und Fachverkäufer aus Dinkelscherben wieder, im Bäckercafé jene aus Diedorf. Während im ländlichen Südwesten des Landkreises Augsburg nach dem Rewe in nur wenigen hundert Meter Entfernung in wenigen Monaten auch noch ein Edeka in Ustersbach eröffnen wird, zieht sich Rewe aus zwei Standorten in der Innenstadt von Gersthofen zurück, ebenso wie Edeka vermutlich aus einem dicht besiedelten Wohngebiet in Königsbrunn. Was ist die Strategie der Geschäftsleitungen dahinter?

