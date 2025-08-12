Wie Supermarktketten ihre Standorte im Landkreis Augsburg auswählen

Nur wenige Tage nach der Eröffnung scheint sich der neue Rewe-Markt in Maingründel gut etabliert zu haben. An diesem späten Samstagvormittag ist der Markt gut gefüllt. Allein aus dem kleinen Kutzenhausener Ortsteil mit nicht einmal 400 Einwohnern und Einwohnerinnen kann die Kundschaft kaum kommen. Tatsächlich erkennen sich an der Metzgertheke Kunden und Fachverkäufer aus Dinkelscherben wieder, im Bäckercafé jene aus Diedorf. Während im ländlichen Südwesten des Landkreises Augsburg nach dem Rewe in nur wenigen hundert Meter Entfernung in wenigen Monaten auch noch ein Edeka in Ustersbach eröffnen wird, zieht sich Rewe aus zwei Standorten in der Innenstadt von Gersthofen zurück, ebenso wie Edeka vermutlich aus einem dicht besiedelten Wohngebiet in Königsbrunn. Was ist die Strategie der Geschäftsleitungen dahinter?
