Jubiläum: Schon vor 150 Jahren wurde in Ustersbach im Verein geschossen

Während derzeit vielerorts Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen feiern, blickt auch der Schützenverein Ustersbach-Mödishofen auf eine lange Geschichte zurück. Ebenfalls 1875 gegründet, feiert der Verein über das ganze Jahr hinweg sein Jubiläum. Den Auftakt bildeten im Frühjahr das Ostereierschießen und ein Wettbewerb der Ortsvereine. Am 21. September folgt im Forum Ustersbach ein Festtag mit Weißwurstfrühstück, Ehrungen und abwechslungsreichem Programm. Zum Abschluss der Feierlichkeiten zaubern die Schützen mit dem Konzert des Reischenauer Chors Jubilate am 22. November erneut ein Highlight aus dem Schützenhut. Der Kartenvorverkauf startet ab sofort.

Das Schießen hat in Ustersbach und Mödishofen eine lange Tradition. Seit 150 Jahren verbinden sich hier sportlicher Ehrgeiz und geselliges Miteinander. In der Vereinschronik heißt es zur Gründung: „Nach dem Krieg 1870 waren die wöchentlichen Gesellschaftsabende in der Brauereigaststätte Schmid der Ausgangspunkt der Schützenvereinigung Ustersbach-Mödishofen. Im Jahr 1875 schloss sich ein Häuflein junger Männer zum Schützenverein Ustersbach zusammen. Erster Schützenmeister war damals Jakob Zott aus Baschenegg“. Zum 50-jährigen Jubiläum 1925 wurde ein Preisschießen mit 20 Zugständen im Schäuflehof der Brauereigastwirtschaft Schmid veranstaltet. Die damalige Schützenscheibe ist bis heute im Bräustüble Ustersbach zu bewundern. 1962 wurde die noch heute genutzte Vereinsfahne feierlich geweiht. Als Patenverein stand dabei die Schützengilde Höfen, bei Reutte in Tirol, zur Seite. Die Kontakte nach Tirol wurden dabei ein Jahr vorher bei einem Vereinsausflug ins Thannheimer Tal geknüpft.

Zum 100-jährigen Bestehen kam sogar Ernst Mosch mit seinen Egerländern

Im Jahr 1968 wurde das eigene Vereinsheim erbaut und schon 1975 ausgebaut und erweitert. Noch im Rohbau wurde das Preisschießen zum 100. Geburtstag mit unglaublichen 644 Teilnehmern durchgeführt. Gefeiert wurde drei Tage lang im Festzelt einschließlich eines Konzerts der Volksmusik-Legende Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten. In den 1980er-Jahren errichtete der Verein in Kooperation mit den Augsburger Schwarzpulver-Schützen eine Großschießanlage, auf der bis heute mit Großkaliberwaffen und auf Tontauben geschossen wird. Eine besondere Ehre wurde den Ustersbacher Schützen 1985 zuteil. Als einziger Verein im Landkreis Augsburg wurde der Verein mit der von Bundespräsident Richard von Weizsäcker gestifteten Sportplakette ausgezeichnet.

Im Schießsport geht es vor allem um Koordination, Geschicklichkeit und absolute Konzentration. Idealerweise findet dann die kleine Kugel auf der Schießscheibe ihr Ziel im anvisierten „Blattl“ oder dem „Zehner“. In Ustersbach gelang dies oft mit beachtlichem Erfolg. Regelmäßig nahmen Schützen an bayerischen und deutschen Meisterschaften teil und durften sich auch immer wieder über Topplatzierungen auf dem Treppchen freuen. Einer der größten Erfolge war der Aufstieg mit der ersten Luftpistolenmannschaft in die Bayernliga mit reinen Eigengewächsen und ohne bezahlte Fremdschützen. „Was uns aber tatsächlich auszeichnet, ist die Geselligkeit und unsere Gemeinschaft. Wir haben derzeit 191 Mitglieder, davon 28 Jugendliche und Kinder“, berichtet Vorsitzender Willi Wiedemann stolz. Auf die Jugendarbeit wird sehr viel Wert gelegt und für Kinder unter zwölf Jahren steht auch ein Lichtgewehr-Stand zur Verfügung.

Am 21. September feiert der Schützenverein im Forum Ustersbach

Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Geburtstag erfolgen in diesem Jahr in mehreren Etappen: Im April fand das traditionelle Ostereierschießen mit Beteiligung der Ortsvereine statt. Hier ging es nicht um die besten Schützen, sondern darum, welcher Verein die meisten Schützen stellen konnte. Das Ostereierschießen gibt es übrigens schon seit 1978. Beim ersten Mal hat der damalige Vereinsvorstand die Eier sogar noch selbst gefärbt. Am 21. September lädt der Verein ins Forum Ustersbach zu einem Festtag ein. Um 9 Uhr startet der Tag mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Fridolin. Anschließend folgt eine Festumzug mit Fahneneinzug ins Forum Ustersbach. Beim Weißwurstfrühschoppen können sich die Besucher stärken, bevor es mit dem Festprogramm, Ehrungen und der Siegerehrung des Vergleichsschießens weitergeht. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Aretsried. Am Nachmittag gibt es noch Kuchen und Kaffee.

Als feierlichen Schlusspunkt haben wir schließlich am Samstag, 22. November, ein Konzert mit dem Chor Jubilate, ebenfalls im Forum Ustersbach, organisiert, freut sich zweiter Vorsitzender und Schützenmeister Markus Naß bereits jetzt. Karten sind bei den Raiffeisenbanken in Dinkelscherben, Gessertshausen und Ustersbach, bei allen Mitgliedern von Jubilate oder per E-Mail an postkorb@jubilatechor.de, bei Markus Naß, beim Festabend am 21. September, sowie an der Abendkasse erhältlich. Konzertbeginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr, freie Platzwahl).