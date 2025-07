Welche Fische schwimmen in unseren Baggerseen?

Der riesengroße Wels im Brombachsee hat auch die Badenden im Landkreis Augsburg beschäftigt. Und auch bei uns im Landkreis wurden schon gewaltige Waller aus dem Wasser gezogen. So zog ein Angler aus Ostendorf vor ein paar Jahren einen 1,75 Meter langen Waller, der fast 40 Kilogramm wog, aus dem Lechkanal. Nun haben wir ein paar Fischereivereine gefragt, was sich in unseren Baggerseen verbirgt.

Auch im Ellgauer Weiher sind Waller unterwegs. Joachim Büchele vom Fischereiverein sagt: „Die sind nicht aggressiv und es gab noch nie Beschwerden.“ Da ein Wels keine Zähne, sondern Knochenplatten hat, könne er gar nicht richtig zubeißen. Am Brombachsee sei der Waller in seinem Laichverhalten gestört worden und habe daher zugeschnappt. B“ei uns im See gibt es auch Hechte, Zander und große Karpfen. Aber alle diese Fische sind völlig ungefährlich für uns Menschen.“

Karpfen, Schleien und Zander schwimmen im Kühlenthaler See. Von Wallern weiß Bürgermeisterin Iris Harms nicht. Weil der Weiher überwiegend zum Baden genutzt werde, würden auch keine gefährlichen Fische eingesetzt. So sei es noch nie zu einer Gefahrenmeldung gekommen. Dass inzwischen angeblich auch Pferde im Baggersee schwimmen sollen, hört die Bürgermeisterin nicht gern. Das sei laut Baggerseeverordnung gar nicht erlaubt. Dem stimmen auch andere Fischereivereine zu.

Leben Waller in jedem See?

In Thierhaupten ist laut Manfred Stiglmeier vom dortigen Fischereiverein auch kein Waller unterwegs. „Wir haben nur Süßwasserfische wie etwa Karpfen und Hechte – und die sind alle nicht aggressiv.“ Klaus Rottmair vom Fischerverein Haunstetten hingehen sagt: „Waller leben in jedem See, da der Laich durch Vögel verbreitet wird. In unserem See gibt es nahezu alle Fischarten, aber davon ist kein Fisch gefährlich.“