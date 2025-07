„Manchmal braucht es einfach einen Freundeskreis“

Im vergangenen Juni wurde weltweit der Pride Month gefeiert – ein internationaler Aktionsmonat, der die Rechte, Sichtbarkeit und Vielfalt würdigt. Auch in Bayern finden in den Sommermonaten zahlreiche Umzüge statt. Während queere Menschen in Großstädten wie Augsburg oft auf ein breites Netz an Beratungsstellen und Angeboten zurückgreifen können, sieht es im ländlichen Raum ganz anders aus. Wer in kleineren Gemeinden im Landkreis Augsburg lebt und Fragen zu sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder queeren Lebensrealitäten hat, stößt schnell an Grenzen. Eines der wenigen Angebote, das hier Unterstützung bietet, ist die Beratungsstelle „Schwubis“ in Königsbrunn.

