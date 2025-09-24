Premiere beim Seniorennachmittag: „Sowas hat das Dorf gebraucht“

Ingrid Mack ist begeistert: „Ich bin zum Ratschen und zum Spielen hier. Und es ist toll!“ Voller Euphorie steuert die Seniorin einen Tisch an, an dem sie nun – nach Kaffee und Kuchen – mit einigen anderen spielen möchte. Auch Brigitte Hurler hat sich sehr über die Einladung der Gemeinde Nordendorf zum Seniorennachmittag gefreut und verrät: Klar, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Mann das Angebot ansehen wollte, das es in dieser Form erstmals im Ort gibt. Der Seniorennachmittag, der gut 50 Seniorinnen und Senioren anlockte, ist jetzt ein Angebot der Gemeinde und der Kirche – und das kommt gut an.

Der Termin für den nächsten Nordendorfer Seniorennachmittag steht schon fest

Roland Reiner, der Seniorenbeauftragte der Gemeinde, beschreibt das Konzept hinter dem Angebot so: Es sei geplant, alle zwei Monate einen Seniorennachmittag anzubieten. Zum ersten Termin, der am vergangenen Freitag stattgefunden hat, wurden alle Bürgerinnen und Bürger, die älter als 70 Jahre sind, seitens der Gemeinde eingeladen. 390 Personen wurden angeschrieben, 50 haben sich angemeldet und sind gekommen. Für Brigitte Hurler und ihre Rommé-Clique war es die Neugier, die sie animierte, am Seniorennachmittag teilzunehmen. Und nach Kaffee und Kuchen wurden auch direkt die Karten gezückt. Einige taten es ihnen nach, spielten Schafkopf, ein Würfelspiel oder andere Gesellschaftsspiele, die selbst mitgebracht hatten, oder die von den Organisatoren zur Verfügung gestellt wurden.

Erstmals ist der Seniorennachmittag ein Gemeinschaftswerk von Gemeinde und Kirche. Roland Reiner, der Seniorenbeauftragte der Gemeinde (links), und Pfarrer Norman D´Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf (rechts), freuen sich, dass so viele Seniorinnen und Senioren der Einladung gefolgt sind. Foto: Steffi Brand

Wieder andere, wie etwa Berta und Xaver Geißenberger, freuten sich über die Abwechslung, über Kaffee und Kuchen, die Unterhaltung und die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen. Rainer Behringer, der als stellvertretender Bürgermeister von Nordendorf, mit anpackte, Kuchen und Kaffee ausgab und sich hier und da auch zu den Seniorinnen und Senioren gesellte, weiß: „Sowas hat das Dorf gebraucht.“ Und wer die vielen gut gelaunten Menschen im Nordendorfer Bürgersaal beobachtete, der merkte schnell, worum es ihnen allen geht: um das Beisammensein derer, die in einem Ort leben und doch nur selten zusammenkommen; um Abwechslung, um Austausch und ein paar gesellige Stunden mit Gleichaltrigen aus dem Dorf, die man meist schon länger nicht mehr gesehen hat.

Für das nächste Treffen steht der Termin bereits fest: Am Freitag, 5. Dezember, soll der zweite Seniorennachmittag stattfinden – natürlich mit weihnachtlichem Flair. Pfarrer Norman D´Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, wird ein Thema beisteuern. Doch auch die Seniorinnen und Senioren selbst können Themenwünsche vorschlagen, ergänzt der Seniorenbeauftragte Roland Reiner. Fürs erste Treffen wurde nur die Ausgabe von Kaffee und Kuchen geplant. Zudem wurden Gesellschaftsspiele bereitgestellt. Gäbe es Interesse an Vorträgen zu seniorenrelevanten Themen oder speziellen Krankheitsbildern, dürfen diese gern angefragt werden. Gegebenenfalls ließe sich dann ein Angebot über den Ambulanten Krankenverein Holzen und Umgebung realisieren.

Nordendorfs Helferteam fand sich für den Seniorennachmmittag schnell zusammen

Für die Verköstigung am ersten Seniorennachmittag, der von Gemeinde und Kirche gemeinsam angeboten wurde, fand sich schnell ein Helferteam aus etwa zehn bis zwölf Personen zusammen, verrät Martina Schmidt-Dima, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Gemeinsam haben sie sich zusammengefunden, „um den Teilnehmenden ein paar schöne Stunden zu machen“.