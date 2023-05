Hier finden Senioren Antworten auf ihre Fragen

In der Region Holzwinkel und Altenmünster ist eine von drei Seniorenberatungen im Augsburger Land angesiedelt. Auch Angehörige können die Unterstützung nutzen.

Wie funktioniert das mit den Pflegegraden? Wie kommt der Pflegedienst nach Hause? Wozu braucht man eine Vorsorgevollmacht und wie kann das Bad so umgebaut werden, dass ich dort möglichst lange allein zurechtkomme? Jedes Alter bringt neue Herausforderungen mit sich und gerade bei Senioren und Seniorinnen wird die Liste der Fragen oft etwas länger. Mit professioneller Beratung sollen drei Seniorenberatungsstellen im Augsburger Land den älter werdenden Menschen helfen, die richtigen Lösungen für ihre Zukunft zu finden. Eine dieser dezentralen Seniorenberatungen gibt es in der Region Holzwinkel und Altenmünster.

Die Einrichtung ergänzt das Angebot der Nachbarschaftshilfen. 2022 fanden bereits Beratungsgespräche statt. Außerdem gab es Vorträge bei Seniorennachmittagen oder einen Austausch bei Märkten und Veranstaltungen. Die Themen sind ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass nicht nur die Senioren selbst, sondern auch deren Angehörige das Angebot in Anspruch nehmen können. Auch wenn die Ratsuchenden nicht selbst im Holzwinkel wohnen, können sie sich als Landkreisbürger hier Hilfe holen.

Wer berät Senioren und ihre Angehörigen in Holzwinkel und Altenmünster?

Im Holzwinkel wird die Anlaufstelle vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster, die interkommunale Interessensvertretung der Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Markt Welden, mit dem Vitalis Senioren-Zentrum St. Thekla in Welden und der Sozialstation Augsburger Land West umgesetzt. Beide Einrichtungen stellen Fachpersonal für die Beratungen ab.

Der Erstkontakt erfolgt über die Rathäuser in Welden und Altenmünster, wo die Mitarbeitenden die Kontaktdaten aufnehmen. Je nach Örtlichkeit und Schwerpunkt werden die Beratungsanfragen dann dem Fachpersonal der Senioreneinrichtungen in Welden oder Altenmünster übergeben. Wer sich über das Angebot im Holzwinkel informieren will oder Beratung bei einem konkreten Problem braucht, kann sich zu den üblichen Geschäftszeiten in den Rathäusern der Verwaltungsgemeinschaft Welden (Telefon 08293/699-0) oder im Rathaus Altenmünster (Telefon 08295/9690-0) melden. Die Mitarbeiter leiten das an die dezentrale Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren weiter, die einen Beratungstermin in barrierefreien Räumen in jeder Gemeinde oder bei den Ratsuchenden daheim vereinbart.

Förderung durch den Landkreis Augsburg

Um eine dezentrale Beratung auf dem Land anbieten zu können, hat der Landkreis Augsburg für die Dauer von drei Jahren drei Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren im Landkreis eingerichtet und unterstützt diese sowohl fachlich als auch finanziell. Neben dem Raum Holzwinkel und Altenmünster hat auch die Region Meitingen-Biberbach-VG Nordendorf sowie das Projekt "AwiL – Altwerden in Langerringen" eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Pilotregionen sollen in enger Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises sowie Seniorinnen und Senioren Erfahrungen sammeln und die flächendeckende Seniorenarbeit verbessern. Weitere Informationen im Internet unter https://freiraum-zum-leben.de/anlaufstelle-senioren.html (AZ)

