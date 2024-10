Unstimmigkeiten bei der Verhandlung wegen Sex an Gersthofer Badesee

Am Badesteg eines Sees im Gersthofer Wohngebiet sollen ein Mann und eine Frau vergangenes Jahr Geschlechtsverkehr gehabt haben. In der Nähe eines Spielplatzes, für mehrere Menschen sichtbar. Mit diesem Fall beschäftigt sich nun das Amtsgericht Augsburg. Gegen die 30-jährige Angeklagte wird außerdem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der 37-jährige Mann war vor Kurzem zwei Monate in Haft und kam auf Bewährung raus. Eigentlich sollte am Verhandlungstag eine Zeugin aussagen. Ihr Wegbleiben wirft Fragen auf.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohngebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verhandlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis