Mehr Sicherheit am Badesee und in Gablingen selbst

Ein wichtiges Thema für die Gablingen ist der Kiesabbau östlich des Gablinger Baggersees, insbesondere die dortige Verkehrsführung. Die LKW-Abfuhr über die Straße, die nördlich am Gewässer entlangführt, muss zur Sicherheit der Badenden (vor allem der Kinder, die per Fahrrad unterwegs sind) optimiert werden. Eine Lösung wurde in der geänderten Abfuhr gefunden: Sie führt jetzt über die Südseite des Baggersees, die durch eine vorhandene Buschreihe geschützt ist.

Gegen die Errichtung und den Betrieb einer Bauschutt-Recyclinganlage (Lagerung und Behandlung von gefährlichen und ungefährlichen Abfällen) im Industriegebiet bestehen seitens der beteiligten Genehmigungsbehörden keine Einwände, ein Immissionsschutzgutachten liegt vor. Der Gemeinderat spricht sich mehrheitlich für den Bauantrag aus, es werden jedoch Bedenken wegen der Lärm-Immissionen geäußert. Die versprochene zusätzliche Lärmmessung zum Jahresende wird wegen der nahen Wohnbebauung im Industriegebiet und der Nähe zu Stettenhofen positiv gesehen.

In Holzhausen will der Gablinger Rat Härte zeigen

Eine kontroverse Diskussion ergab sich zu einem Bauvorhaben in Holzhausen, das die Gemeinderäte bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Zum geforderten Rückbau von Außenanlagen hat das Landratsamt dem Bauwerber einen weiteren Aufschub gewährt und die finale Entscheidung an die Gemeinde Gablingen delegiert. „Wir müssen hier endlich Härte zeigen und bei der bisherigen Rückbauforderung bleiben, sonst werden wir als Gemeinde unglaubwürdig. Jeder Antragsteller ist benachteiligt, der sich brav an die Vorschriften hält“, bekräftigt Erwin Almer von den Freien Wählern. Die Abstimmung hat ergeben, dass die Gemeinde an der Beseitigungsanordnung festhalten wird.

Eindringlicher Appell und die Bitte um freiwillig Tempo 30

Einen eindringlichen Appell richtete zum Schluss der Sitzung Gemeinderat Albert Eding (Grüne/SPD) an die Lenker von Großfahrzeugen (vor allem von landwirtschaftlichen Fahrzeugen), die täglich die Ortsdurchfahrt von Gablingen passieren: „Drosselt innerorts freiwillig das Tempo, auch wenn auf unseren Straßen Tempo 50 erlaubt ist. Das erhöht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, besonders von Kindern und Senioren.“ Ein Aufruf zum vernünftigen Umgang mit der Geschwindigkeit soll demnächst im Mitteilungsblatt der Gemeinde erscheinen. Zum Bericht über den Haushalt gelangen Sie hier.