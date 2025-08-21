Derby in Altenmünster: Die neue Kreisliga-Spielzeit beginnt mit einem echten Kracher

Während der Ball in der Kreisliga Augsburg schon seit zwei Wochen wieder rollt, starten die Kreisligen Nord und West erst am Wochenende wieder in den Ligabetrieb. Zum Auftakt gibt es für den Aufsteiger SSV Neumünster-Unterschöneberg direkt ein Highlightspiel mit dem Derby gegen den SC Altenmünster. Die Altenmünsterer wollen mit ihrem jungen Kader und einem neuen Spielertrainer für Furore sorgen. Beim SV Ehingen/Ortlfingen will man auch im verflixten zweiten Jahr den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord sichern. Die Vorbereitung verlief bei den heimischen Teams unterschiedlich.
Fußball-Kreisliga
