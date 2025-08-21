Icon Menü
Derby zwischen dem SC Altenmünster und dem SSV Neumünster-Unterschöneberg zum Kreisliga-Auftakt

Fußball-Kreisliga

Derby in Altenmünster: Die neue Kreisliga-Spielzeit beginnt mit einem echten Kracher

Für den SC Altenmünster, den SSV Neumünster und den SV Ehingen startet die Kreisliga-Saison mit unterschiedlichen Vorzeichen. Es gibt einige neue Gesichter.
Von Fabian Strehle
    Wollen auch in der Liga jubeln: Dominik Bauer (dritter v.r.) und der SC Altenmünster.
    Wollen auch in der Liga jubeln: Dominik Bauer (dritter v.r.) und der SC Altenmünster. Foto: Andreas Lode

    Während der Ball in der Kreisliga Augsburg schon seit zwei Wochen wieder rollt, starten die Kreisligen Nord und West erst am Wochenende wieder in den Ligabetrieb. Zum Auftakt gibt es für den Aufsteiger SSV Neumünster-Unterschöneberg direkt ein Highlightspiel mit dem Derby gegen den SC Altenmünster. Die Altenmünsterer wollen mit ihrem jungen Kader und einem neuen Spielertrainer für Furore sorgen. Beim SV Ehingen/Ortlfingen will man auch im verflixten zweiten Jahr den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord sichern. Die Vorbereitung verlief bei den heimischen Teams unterschiedlich.

