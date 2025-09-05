Mit Herz, Hund und Pilates Von Beachvolleyball bis Pilates: So tickt die Anhausens Tamara Schuster

Die linke Außenverteidigerin des SSV Anhausen, Tamara Schuster, startet wegen personeller Engpässe mit ihrem Team erst am dritten Spieltag der Bezirksoberliga gegen den SV Wattenweiler in die neue Saison. Die 29-Jährige begann ihre Laufbahn in der Jugend des TSV Lützelburg und hält seit 2016 für den SSV hinten die Abwehrreihe dicht. Beruflich ist Schuster als sektorale Heilpraktikerin für Physiotherapie tätig, ihre Energie schöpft sie in der Natur: „Beim Klettern in Südtirol hat während unseres Aufstiegs einmal ein Blitz ins Gipfelkreuz eingeschlagen. Normalerweise bete ich nicht, aber in dem Moment habe ich eine Ausnahme gemacht“, erzählt die gebürtige Lützelburgerin. Auch abseits der Berge sucht sie sportliche Herausforderungen: Mit dem Gravelbike nimmt sie nach Feierabend schon mal eine Strecke von 80 Kilometern nach Bobingen in Kauf. Der Grund? „Da gibt es einfach die beste Eisdiele in Augsburg und Umgebung.“

1. Für welchen Verein schlägt dein Herz?

Das ist natürlich der FC Bayern. Eines meiner ersten Trikots war von Mehmet Scholl, das habe ich damals von meiner Schwester bekommen. Ich hatte auch mal ein Kevin-Kurányi-Trikot in Königsblau, aber darüber spreche ich lieber nicht weiter (lacht). Die Profi-Frauen verfolge ich auch und finde, dass Spielerinnen wie Giulia Gwinn viel zum besseren Image des Frauenfußballs beigetragen haben. Früher gab es viele Vorurteile, heute werden die Spielerinnen zunehmend als echte Profis wahrgenommen.

Außenverteidigerin aif den Spuren von Philipp Lahm

2. Wer ist dein fußballerisches Vorbild?

In meiner Jugend war Philipp Lahm ein großes Vorbild. Jemand, der mit gebrochenem Arm bei der WM 2006 auf dem Platz stand und sogar das Eröffnungstor erzielt, hat meinen Respekt. Diese Leidenschaft und Hingabe für den Fußball haben mich immer beeindruckt. Bei den Frauen ist es für mich Melanie Leupolz: Sie ist Mutter geworden und danach sogar noch stärker zurückgekehrt.

3. Wer ist deine beste Mitspielerin und wer war deine härteste Gegenspielerin?

Zu Ostern waren wir immer beim Friedensturnier in Rovereto in Italien dabei. Dort standen wir sogar einmal im Finale gegen die Nationalmannschaft von San Marino und da hat mich meine Gegenspielerin regelrecht schwindlig gespielt und wir sind sang- und klanglos untergegangen. Zu meinen besten Mitspielerinnen zähle ich meine beste Freundin Nele Baumgarte. Mit ihr passt die Chemie einfach perfekt.

4. Selber Kochen oder Restaurantbesuch?

Definitiv selber kochen! Mein Spezialgericht ist eine Spargel-Gorgonzola-Quiche mit Kirschtomaten. Generell achte ich auf meine Ernährung. Weizenmehl gibt es bei mir gar nicht, weil ich es nicht vertrage. Stattdessen setze ich auf Dinkel, Kichererbsen- oder Maisnudeln.

5. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine?

In der Kabine läuft bei uns eine gemeinsame Playlist, zu der jede etwas beitragen kann. Wenn wir mit dem Bus zu Auswärtsspielen fahren, hören wir immer zwei, drei Lieder, bevor wir ankommen, das ist unser Ritual und pusht uns richtig. Zum Beispiel „Supertramp 2017“ von Shni-Tek oder einfach alles von SDP. Deren Songs können wir alle auswendig, und wir waren als Team auch schon mehrfach auf Konzerten.

6. Dorffest oder Club?

Ganz klar Dorffest oder auch größere Volksfeste wie der Plärrer. Ein echtes Highlight ist für mich jedes Jahr die „Stadlparty“ in Lützelburg. Das Besondere daran ist, dass man dort viele Leute aus dem Dorf wiedertrifft, die man sonst selten sieht, und einfach mit allen ins Gespräch kommt. Meine Club-Zeit ist dagegen vorbei.

7. Playstation oder Kartenspiel?

Eher Kartenspiel. Am liebsten „Exploding Kittens“, das ist einfach genial. Ziel ist es, möglichst lange zu überleben, während man versucht, den anderen die explodierenden Katzen unterzuschieben. Mit Konsolen konnte ich dagegen nie viel anfangen. Ich habe zwar mal FIFA ausprobiert, aber da bin ich ständig mit dem Ball ins Aus gerannt. Das war ein komplettes Debakel.

8. Gutes Buch oder guter Film?

Ich greife meistens eher zu einem guten Buch, besonders gerne zu Romanen. Meine Lieblingsreihe sind die Eberhofer-Krimis. Auf meinem Nachttisch liegt aktuell eher Fachlektüre, zum Beispiel „Die Amino-Revolution“ von Dr. Strunz. Sehr beeindruckt hat mich auch „Als ich unsichtbar war“ von Martin Pistorius. Eine wahre Geschichte über einen Jungen, der ein Lock-in-Syndrom hat.

Anhauser Fußballerin setzt auch sportlichen Urlaub

9. Tagesschau oder TikTok?

Eher Tagesschau als TikTok. Auch, wenn ich nicht jeden Tag die Nachrichten schaue. Oft bekomme ich Artikel von meiner Mama geschickt oder lese das, was mich thematisch interessiert. Grundsätzlich versuche ich meine Zeit eher in der analogen Welt zu verbringen. Am liebsten mit meinem Freund Nico, meiner Hündin Rosi.

10. Partyurlaub oder Städtetrip?

Weder noch. Bei mir ist es meistens ein Beachvolleyball-Urlaub. Letztes Jahr war ich mit Nico und Rosi in Cavallino auf einem Campingplatz in Italien: Viel Volleyball, Radfahren und Stand-up-Paddling. Meistens kochen wir selbst, aber Pizza und Aperol gehören in Italien einfach dazu. Einen Städtetrip würde ich aber auch gerne mal machen. Nach Paris, um endlich den Eiffelturm zu sehen und mein Französisch aufzufrischen.

11. Bezirksoberliga oder Landesliga?

Früher hätte ich klar gesagt: Landesliga. Dort hast du stärkere Gegner, ein geringeres Verletzungsrisiko und auch bessere Schiedsrichter. Allerdings ist der Sprung von der Bezirksoberliga dorthin enorm, sowohl was das Niveau, den zeitlichen Aufwand und die körperliche Belastung betrifft. Gerade in Bezug auf Letzteres lege ich allen Sportlern ans Herz: Pilates verändert alles. Man bleibt beweglich, regeneriert schneller und beugt Verletzungen vor. Meine Lieblingsübung ist der „herabschauende Hund“. Den beherrsche ich inzwischen fast besser als Rosi. (lacht)