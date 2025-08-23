Diedorfs Mittelstürmer will in seiner Freizeit hoch hinaus

Wenn der TSV Diedorf am Sonntag in der Kreisliga Augsburg auf den TSV Göggingen trifft (15 Uhr), geht auch Tobias Schneider wieder auf Torejagd. Der 23-jährige Stürmer, der beruflich als Maschinenbautechniker tätig ist, freut sich auf die Partie und die weitere Saison. „Wir haben viele junge, technisch gut ausgebildete Spieler aus der Jugend bekommen. Ich bin guter Dinge, was die Saison betrifft“, zeigt sich der gebürtige Biburger optimistisch. In seiner Freizeit zieht es ihn in die Berge. Ob Wandern, Klettern oder Skifahren, die Natur ist für „Schneidi“ ein wichtiger Ausgleich zum Alltag.

1. Für welchen Verein schlägt dein Herz?

Mein Herz schlägt ganz klar für den FCA, seitdem ich mich für Fußball interessiere. Für diese Saison bin ich optimistisch: Mit Sandro Wagner kommt frischer taktischer Wind vom DFB. Ich bin überzeugt, dass er die Hartnäckigkeit und Mentalität aus seiner aktiven Zeit als Spieler gut auf die Mannschaft übertragen kann. Wenn am Ende ein Platz unter den Top 10 herausspringt, wäre das super. Natürlich habe ich mir auch schon das neue Römer-Trikot geholt.

Von Vorbild Dani Baier zu Yamal und Musiala

2. Wer ist dein fußballerisches Vorbild?

Früher war für mich Dani Baier vom FCA ein echtes Vorbild. Einfach ein cooler Typ, der sich total mit dem Verein und den Augsburger Fans identifiziert hat. Heute schaue ich besonders gerne auf Spieler wie Yamal und Raphinha bei Barcelona oder Olise und Musiala beim FC Bayern. Sie bilden für mich eine der spannendsten Kombinationen im Weltfußball.

3. Wer ist dein bester Mitspieler und wer war dein härtester Gegenspieler?

Beim besten Mitspieler fällt mir die Wahl echt schwer, da muss ich drei nennen: Maxi Mayer mit seiner überragenden Technik, Juli Dreßler, der ein absolutes Mentalitätsmonster ist, und Flo Thalmeir, mit dem ich mich im Doppelsturm einfach immer blind verstanden habe. Was den härtesten Gegenspieler angeht, war das letzte Saison eindeutig ein Innenverteidiger vom SC Kissing. Da muss ich zugeben, der hat mich wirklich abgekocht. (lacht)

4. Selber Kochen oder Restaurantbesuch?

Mir macht es richtig Spaß, selbst zu brutzeln und zu grillen. Momentan habe ich besonders Freude daran, Pizza komplett selbst zu machen. Der Teig muss dabei erst 12 Stunden gehen, dann teile ich ihn in Portionen und lasse ihn nochmal vier Stunden ruhen. Das Ergebnis lohnt sich! Mit meiner Freundin, Franzi, probiere ich auch gerne Sushi aus. Meine Rollen sind zwar meistens hässlich, aber dafür geschmacklich top. (lacht)

5. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine?

Seit dieser Saison haben wir neue Kabinen-DJs und ich bin tatsächlich einer davon. Vor dem Spiel läuft meistens Rock zur Motivation, nach einem Sieg dann gerne Wolfgang Petry oder Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Passend dazu fahren wir in zwei Wochen sogar mit zwölf Jungs aus der Mannschaft nach Ravensburg auf ein Roy-Bianco-Konzert. Das wird sicher ein Highlight!

6. Dorffest oder Club?

Ich bin tatsächlich eher der Typ für Volksfeste. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann immer für das Anhauser Talfest. Der Plärrer ist natürlich auch was Schönes. Für den Freitag in zwei Wochen haben wir mit der Mannschaft zwei Tische im Binswanger reserviert. Da sind ja bekanntlich eher die jüngeren Leute. (lacht)

7. Playstation oder Kartenspiel?

Für die Playstation bin ich definitiv der Falsche. Karten- und Würfelspiele finde ich dagegen richtig cool. „Wizard“ spiele ich zum Beispiel super gerne mit Familie oder mit Freunden. Und auch „Qwixx“, bei dem man schnell würfeln und Zahlen ankreuzen muss, ist bei uns abends in der Familie oft angesagt.

8. Gutes Buch oder guter Film?

Vor etwa einem Dreivierteljahr habe ich angefangen, wieder mehr zu lesen – vor allem, um abends die Bildschirmzeit am Handy zu reduzieren. Meistens greife ich dann zu Friesland-Krimis. Auf der anderen Seite schaue ich aber auch gerne Filme. „Top Gun 2“ zählt da ganz klar zu meinen Favoriten.

Diedorfs Stürmer bevorzugt Urlaub in der Natur

9. Tagesschau oder TikTok?

Die Tagesschau im linearen Fernsehen schaue ich ehrlich gesagt kaum. Stattdessen informiere ich mich meist über Instagram, zum Beispiel über die Kanäle von ARD oder ZDF.

10. Welche Rolle spielt „K.I.“ in deinem Leben?

Während meiner Technikerschule habe ich KI-Tools wie ChatGPT ab und zu genutzt, vor allem für Zusammenfassungen beim Lernen. Das war eine große Hilfe und hat mir einiges erleichtert.

11. Partyurlaub oder Städtetrip?

Ein klassischer Partyurlaub ist nichts für mich. Ich möchte beim Reisen viel erleben, mir Dinge anschauen und das Land wirklich kennenlernen. Im Februar war ich mit meiner Freundin für dreieinhalb Wochen in Neuseeland. Diese Zeit braucht man auch, um beide Inseln zu sehen, allein schon wegen der 25 Stunden Flug. Am meisten beeindruckt hat mich die Natur: die Gewässer mit den Bergen im Hintergrund sind wirklich etwas Besonderes. Überraschend fand ich, dass die Kulinarik dort unserer sehr ähnlich ist. Die lieben Grillen auf jeden Fall so sehr wie die Deutschen! (lacht)