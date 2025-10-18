Spielabbruch in Westheim: „Kein Messer, keine Drohungen“

Es war ein echtes Spitzenspiel, das Aufeinandertreffen der SpVgg Westheim mit dem Tabellenführer FC Öz Akdeniz in der Fußball-Kreisklasse West. Darin sind sich alle Beteiligten nach wie vor einig. Warum es in der 65. Minute zu einem Spielabbruch kam, weil sich der Schiedsrichter bedroht gefühlt hatte - dazu gehen die Meinungen auseinander. Insbesondere die Aussage von Westheims 2. Abteilungsleiter Hans Leis, dass im Zusammenhang mit dem Spielabbruch von einem Messer die Rede gewesen sei, hat beim FC Öz Akdeniz für Entsetzen gesorgt. Deshalb hat man nun einen Anwalt eingeschaltet.

„Die Aussagen der SpVgg Westheim weichen deutlich von den tatsächlichen Geschehnissen und dem offiziellen Schiedsrichterbericht ab“, sagt Baykul Gürlek, der Sportdirektor des FC Öz Akdeniz, gegenüber unserer Redaktion. Er selbst habe zwar zum Schiedsrichter nach einem groben Foul an seinem Spieler Yildiray Dönmez, der sich dabei einen Bänderriss zugezogen hat und das nicht einmal eine Gelbe Karte nach sich gezogen hatte, nur gesagt, dass wir nach dem Spiel darüber reden müssen. Dafür bekam er von Schiedsrichter Julian Wäsch die Rote Karte unter die Nase gehalten. Da sich der Unparteiische bedroht fühlte, brach er das Spiel ab. „Diese Aussage war nicht als Drohung oder Bedrohung gemeint. Ich wollte damit lediglich ausdrücken, dass ich in einem sachlichen Gespräch über die Situation sprechen will, um Verständnis für die Entscheidung zu erlangen. Sollte der Schiedsrichter meine Worte missverstanden haben, so bedauere ich dies ausdrücklich. Es bestand keinerlei aggressive oder bedrohliche Absicht“, so der 46-Jährige, der in Gersthofen lebt und zuletzt als Jugendtrainer beim TSV Gersthofen aktiv war. „Mein einziges Ziel war es, die Verletzung meines Spielers und die aus meiner Sicht ungleiche Regelauslegung anzusprechen.“

Gegen Kommentare juristisch vorgehen

Die Aussagen von Hans Leis, der unserer Redaktion davon berichtete, dass einige Westheimer Spieler gehört haben, wie ein nach der Verletzung auf den Platz gelaufener vermeintlicher Zuschauer, der sich im Nachhinein als Betreuer des FC Öz Akdeniz entpuppte, gesagt hat, er habe ein Messer in der Tasche seiner Arbeitshose, bezeichnet Baykul Gürlek als Lüge: „Es gab weder Drohungen, noch ein Messer!“ Im Bericht des Schiedsrichters sei keinerlei Hinweis auf ein Messer oder eine ähnliche Behauptung enthalten. „In Abstimmung mit einem Rechtsbeistand wird die Vorstandschaft des FC Öz Akdeniz deshalb über das weitere Vorgehen im Bezug auf diese verleumderische und rufschädigenden Behauptungen beraten und entsprechende rechtliche Schritte prüfen“, so Gürlek weiter: „Sollte von einem Messer die Rede gewesen sein, hätte man die Polizei rufen müssen!“ Auch gegen die Kommentatoren im Internet, die unter anderem einen Ausschluss der Mannschaft vom Spielbetrieb fordern, falls sich die Vorwürfe bestätigen sollten, werde man juristisch vorgehen.

Als Verein möchte der FC Öz Akdeniz betonen, dass man großen Wert auf einen respektvollen Umgang auf und neben dem Platz legen. Das sei in Westheim, wo nicht einmal Ordner vor Ort waren, schon vor Spielbeginn nicht der Fall gewesen, wie Baykul Gürlek berichtet: „Ich war von der ablehnenden und unkooperativen Haltung von Westheims zweiten Abteilungsleiter Hans Leis überrascht, der ein Absperren unserer Umkleidekabine, um die Wertsachen der Spieler zu sichern, verweigerte.“

Nun ist das Sportgericht am Zug. „Ich gehe davon aus, dass wir die Punkte bekommen. Alles andere wäre ein Skandal“, sagt Hans Leis von der SpVgg Westheim. „Wir hätten weiter gespielt. Deshalb rechne ich fest mit einem Wiederholungsspiel“, sagt Baykul Gürlek. Dazu will man in Westheim unter Umständen gar nicht antreten.