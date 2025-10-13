Spielabbruch in Westheim: Wie Fußball ein Weinfest vermiest

Weil das große Weinfest anstand, hatte die SpVgg Westheim das Spitzenspiel der Kreisklasse West auf Samstag vorverlegt. Doch vor der Feier wurde jede Menge Essig in den Wein gekippt. Die Partie gegen den FC Öz Akdeniz Augsburg wurde nämlich beim Stand von 4:3 nach 65 Minuten abgebrochen, nachdem sich Schiedsrichter Julian Wäsch von einem Zuschauer, der auf das Spielfeld gelaufen war, bedroht sah. Unmittelbar zuvor hatten Akdeniz-Sportdirektor Baykul Gürlek Gelb-Rot und der zweifache Torschütze Tolunay Bakar Rot gesehen. Es sei ein geiles Topspiel mit einem äußerst spannenden Verlauf gewesen - darin sind sich alle Beteiligten einig. Westheim hatte schnell 2:0 geführt, die Gäste das Spiel dann zum 2:3 gedreht, ehe die Hausherren wieder mit 4:3 in Front gingen. „Immer wenn Öz Akdeniz im Rückstand war, wurde viel Unruhe von Außen hereingetragen“, sagt Westheims Spielertrainer Daniele Miccoli. Bereits in der ersten Halbzeit habe es deshalb zwei Unterbrechungen und Ermahnungen gegen die Bank der Gäste gegeben. Nach einem Foul direkt vor der Akdeniz-Bank sei die Situation dann eskaliert. „Baykul Gürlek und ein Zuschauer haben wohl den Schiedsrichter bedroht“, spricht Westheims 2. Abteilungsleiter Hans Leis von einer bodenlosen Sache. „Es war sogar von einem Messer die Rede“, hat Leis Verständnis, dass der Unparteiische daraufhin abgebrochen hat. „Ich gehe davon aus, dass wir die Punkte bekommen. Alles andere wäre ein Skandal“, ist man sich in Westheim einig. Zu einem eventuellen Wiederholungsspiel werde man unter Umständen gar nicht antreten.

Entscheidung liegt nun beim Sportgericht

Beim FC Öz Akdeniz sieht man die Sache völlig anders: „Das Spiel muss wiederholt werden. Der Schiedsrichter wurde nicht bedroht“, stellt Baykul Gürlek klar: „Der Schiedsrichter hatte keine Ahnung vom Fußball.“ Deshalb hatte der an der Seitenlinie fungierende Sportdirektor auch schon während der Partie einige Diskussionen mit Julian Wäsch. Vor allem nach einem Foul an Yildirim Dönmez, der mit einem Bänderriss ausgewechselt werden musste. „Da hat es nicht einmal Gelb gegeben“, echauffiert sich Gürlek, der viele Jahre auch beim VfR Foret aktiv war. Als kurz darauf ein Öz Akdeniz-Spieler Gelb sah, intervenierte Gürlek erneut und sah daraufhin die Rote Karte. Tolunay Bakar habe Gelb-Rot bekommen, weil er eine Wasserflasche zurück zur Bank geworfen habe. „Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, dass wir nach dem Spiel darüber reden müssen“, räumt Baykul Gürlek ein. Eine Bedrohung sei jedoch weder durch ihn, noch den vermeintlichen Zuschauer, bei dem es sich um einen Betreuer handelte, ausgesprochen worden: „Wir hätten weiter gespielt“, rechnet Gürlek fest mit einem Wiederholungsspiel.“ Die Entscheidung obliegt nun dem Sportgericht. „Hier wird geprüft, ob der Spielabbruch gerechtfertigt war“, erklärt Spielleiter Torsten Zimmermann.

Jede Menge geboten war in dieser Liga auch im Match des TSV Leitershofen gegen den TSV Täfertingen, bei dem die Gäste am Ende mit 7:3 die Punkte von der Alm entführten. Zur Pause hatten die Hausherren trotz eines zweimaligen Rückstandes noch mit 3:2 geführt, ehe sie im zweiten Durchgang dann auf die Verliererstraße gerieten und nach einer Roten Karte gegen Tobias Mayer am Ende völlig einbrachen. Es war die zweite Niederlage in Folge für den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter.

Meitingen beendet Negativserie

Drei Pleiten in Folge hatte zuletzt der TSV Meitingen auf eigenem Platz einstecken müssen. Mit einem 1:0-Sieg im Landkreisderby gegen den TSV Dinkelscherben konnte diese Negativserie nun endlich beendet werden. Sehr zur Freude von Trainer Andreas Wessig, der seiner Mannschaft eine leidenschaftliche Leistung attestierte. „Man hat gesehen, dass jeder gewillt war, den Bock umzustoßen.“ Nicht wirklich zufrieden war sein Gegenüber Michael Finkel: „Gegen überraschend tief stehende Meitinger haben wir in der ersten Halbzeit keine Lösung gefunden. Im zweiten Durchgang waren wir dann besser präsent und gleichwertig“, wäre seiner Meinung nach ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber: „Wir brauchen zu viele Chancen. Vor dem Tor hat uns die Geilheit gefehlt.“

Besonders lobte Meitingens Coach Andreas Wessig seine Hintermannschaft, die in den letzten vier Spielen nur einen Gegentreffer hinnehmen musste - und der kam durch einen Elfmeter zustande. Verwandelt hat ihn Felix Häberl, der Torhüter des FC Horgau, zum 1:0-Sieg der Kleeblätter. Auch beim Landesliga-Absteiger durfte der Keeper wieder ran und netzte vom Punkt zum Siegtreffer ein. Dass der FCH einen Spieltag vor Ende der Vorrunde 19 Punkte auf dem Konto hat, haben selbst die größten Optimisten nach dem großen Umbruch in der Sommerpause nicht erwartet.

Icon vergrößern Florent Sekiraqa gab beim 4:0-Sieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg sein Debüt beim TSV Gersthofen. Foto: Oliver Reiser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Florent Sekiraqa gab beim 4:0-Sieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg sein Debüt beim TSV Gersthofen. Foto: Oliver Reiser

Ein Neuzugang für die Mannschaft der Stunde

Die Mannschaft der Stunde ist in der Bezirksliga Nord derzeit der TSV Gersthofen. Mit 19 Punkten aus den letzten acht Spielen haben sich die Lechstädter auf Platz zwei katapultiert. Das überzeugende 4:0 gegen den vor Saisonbeginn hoch gehandelten SV Wörnitzstein-Berg war der sechste Sieg in Folge. Dazu kam, dass Spitzenreiter TSV Haunstetten (0:2 gegen den VfR Neuburg) und Verfolger VfL Ecknach (1:5 bei der SpVgg Joshofen-Bergheim) Federn lassen mussten. „Darauf kann man aufbauen“, zeigte sich Trainer Ajet Abazi stolz auf seine Mannschaft, die selbst Ausfälle von Luigi Manfreda, Joachim Markaj und Kerem Bakar wegsteckte.. „Nach den beiden U23 der Bayernligisten Gundelfingen und Nördlingen sind wir die drittjüngste Mannschaft der Liga“, hat er ausgerechnet. Ebenfalls noch im jugendlichen Alter von 22 Jahren befindet sich Neuzugang Florent Sekiraqa, der gegen Wörnitzstein sein Debüt gab. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von VfL Kaufering, für den er 44 Spiele in der Landesliga bestritten, zuletzt aber ein halbes Jahr pausiert hat. In der Jugend hat der Kosovare beim TSV Schwaben Augsburg gespielt. Zusammen mit seinen Kumpels Fabian Bühler und Jermaine Meilinger, mit denen er nun wieder zocken kann. Nächste Gelegenheit dazu ergibt sich im Spitzenspiel am kommenden Sonntag beim Tabellendritten VfR Jettingen. „Ich bin sehr froh, dass wir nun neun Tage Zeit zur Vorbereitung haben. Zuletzt waren es doch viele Spiele“, sagt Ajet Abazi.

Glanzparaden mit Spezialhandschuh

Unerwartet kam auch das 3:3-Unentschieden des ersatzgeschwächten SV Cosmos Aystetten beim Tabellendritten FSV Pfaffenhofen. Doch die Cosmonauten explodierten unmittelbar vor dem Pausenpfiff, drehten mit drei Treffern innerhalb von sechs Minuten die Partie. Marcel Burda war binnen Sekunden gleich zweimal erfolgreich, Kevin Makowski traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit seinem 13. Saisontor nach 0:1-Rückstand zur 3:1-Pausenführung. Die vehement anstürmenden Gastgeber kamen erst zum Ausgleich, als Kapitän Maximilian Heckel nach einem Handspiel auf der Torlinie eine weitere Rote Karte sah. Maßgeblich am Punktgewinn beteiligt war Torhüter Daniel Mrozek, der die Pfaffenhofener mit etlichen Glanzparaden zur Verzweiflung trieb. Der 25-Jährige trat erst am vergangenen Sonntag wieder zwischen die Pfosten, nachdem Arthur Mayer aufgrund eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte. In Pfaffenhofen spielte er mit einem speziellen Handschuh, eine Sonderanfertigung mit einem großen Fach für den kleinen Finger und den Ringfinger, die somit zusammen getaped werden können. Angefertigt wurde das Teil von Christoph Nowak, genannt der Handschuh-Pabst. „Das gleiche Modell bekommt übrigens auch Nikola Vasilj vom Bundesligisten FC St. Pauli“, verrät der Inhaber der Firma CHNO, die mit ihren Produkten, die in Pakistan gefertigt werden, auch Spitzentorhüter wie Marvin Hitz (FC Basel), Daniel Heuer-Fernandes (Hamburger SV), Timon Wellenreuther (Feyenoord Rotterdam) oder Loris Karius (FC Schalke 04) ausrüstet.