Fußball

01.06.2024

„Das wird das wichtigste Spiel meiner Karriere!“

Plus Der Top-Torjäger der SpVgg Deuringen, Michael Reiter, freut sich auf die Fankulisse im Spitzenspiel um die Relegation. Wo er am liebsten auf die Piste geht, für welche Fragezeichen er Experte ist und was ihm am neuen Trainer des FC Bayern München gefällt.

Von Tobias Müller

Deuringen Michael Reiter ist mit zwölf Treffern der Topscorer der SpVgg Deuringen. Der gebürtige Neusässer, der in seiner Mannschaft wegen seines zweiten Vornamens kurz „Werni“ genannt wird, steht in der A-Klasse Augsburg West vor dem Spitzenspiel gegen den SV Hammerschmiede II und könnte mit einem Sieg den zweiten Rang und damit die Relegation erreichen. „Das ist das wichtigste Spiel meiner Karriere“, betont der 20-jährige Sportmanagementstudent. In seiner Freizeit geht Reiter, der seine Karriere beim TSV Neusäß begann, gerne Skifahren in Südtirol oder gibt sich seiner Hörspiel-Leidenschaft hin: „In Sachen ’Drei Fragezeichen’ bin ich ein absoluter Experte.“

1. Haaland oder Kane?

