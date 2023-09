Drei Vereine bilden eine Elf der Woche

Plus Wer es alles in die elf der Woche der A-Klasse Nordwest geschafft hat.

Augsburg Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich großer Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Mit einem Quartett, bestehend aus Michael Meir, Matteo Duvnjak, Lukas Erhard und Raphael Mahler ist der TSV Meitingen in der Elf der Woche der Bezirksliga Nord vertreten. Ebenso dabei sind Christian Vogel ( TSV Gersthofen) und Philip Meitinger ( FC Horgau). In der Auswahl der Süd-Bezirksliga steht Thomas Kubina (TSV Dinkelscherben).