02.05.2023

Ein Riesenschritt zum Klassenerhalt

Plus Der SSV Anhausen besieht den Mitkonkurrenten im Tabellenkeller mit 1:0. SpVgg Westheim übernimmt die Rote Laterne.

Mit dem knappen aber verdienten 1:0-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten TSV Göggingen machte der SSV Anhausen einen mächtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Kreisliga Augsburg. Am Mittwochabend treffen die Degendorfer-Schützlinge nun auf die SpVgg Westheim, die nach der 1:4-Niederlage in Langerringen die Rote Laterne trägt. Der SV Ottmarshausen trumpfte beim ASV Hiltenfingen mit einem 5:0-Sieg auf und der TSV Neusäß holte beim Tabellenzweiten Lagerlechfeld einen Punkt (2:2). Die Partie des TSV Zusmarshausen beim FC Stätzling II wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

SSV Anhausen – TSV Göggingen 1:0 (0:0). Die Heimelf überzeugte zwar mit einer konzentrierten Leistung und erspielte sich deutliche Feldvorteile, richtige Einschussmöglichkeiten kamen dadurch jedoch nicht zustande. Die beste Torchance in der ersten Hälfte hatten die Gäste, als Patrick Augustin das Spielgerät knapp über das Tor schlenzte (32.). Auch nach dem Wechsel dominierte der SSV und wurde schließlich auch für den enormen Aufwand belohnt. Nach einem von Manuel Degendorfer getretenen Freistoß war Christian Miller zur Stelle, der die Kugel aus der Luft nahm und unhaltbar zum entscheidenden 1:0 im Gögginger Tor versenkte (62.). Danach versuchten die Gäste zwar noch zumindest einen Punkt zu retten, konnten sich jedoch gegen die stabile Anhauser Abwehr um Torhüter Max Wiedemann nicht durchsetzen. Der SSV Anhausen hat zwar zunächst einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, im Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen die stark abstiegsbedrohte SpVgg Westheim geht es nun darum die gute Ausgangssituation zu festigen. (zer)

