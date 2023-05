Fußball

15.05.2023

Entscheidung fällt innerhalb von drei Minuten

Plus SV Ottmarshausen überrumpelt den SSV Anhausen mit drei Treffern kurz vor der Pause. TSV Zusmarshausen bleibt im Aufstiegsrennen der Kreisliga Augsburg.

Mit dem Punktgewinn in letzter Sekunde beim 2:2 am Freitagabend in Neusäß hat sich die SpVgg Westheim wieder aus dem tiefsten keller der Kreisliga Augsburg heraus gearbeitet. Den Klassenerhalt sicher hat der SSV Anhausen, der sich gegen den SV Ottmarshausen mit 0:3 geschlagen geben musste. Der TSV Zusmarshausen wahrte mit einem 4:1-Sieg bei Schwaben Augsburg II seine Aufstiegschancen.

TSV Schwaben Augsburg II – TSV Zusmarshausen 1:4 (0:0). Lange Zeit schwer taten sich die favorisierten Gäste im Duell mit der überraschend starken Bayernligareserve. So ging es nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne zwingende Chancen torlos in die Pause. Für den ersten Treffer musste dann ein Standard herhalten: Valentin Jaumann war es, der die Grün-Weißen mit einem direkten Freistoß ins kurze Eck in Führung brachte (61.). Doch die Schwaben ließen sich davon zunächst nicht beeindrucken, denn fast im Gegenzug gelang Jannick Piller nach einer Unaufmerksamkeit in der Gästedefensive der Ausgleich. Zusmarshausen wollte den Sieg nun etwas mehr und nach einer Ecke von Lukas Drechsler staubte Torjäger Luca Jaskolka zur erneuten Führung ab (75.). Zehn Minuten später entschied Jonas Watzal dann mit seinem Treffer die Partie, erneut war Ausgangspunkt eine Drechsler-Ecke. Den Schlusspunkt setzte erneut der starke Lukas Drechsler, denn sein gelungener Abschluss ins lange Eck nach einer tollen Einzelaktion bedeutete den 1:4-Endstand. - Zuschauer: 45. (nff)

SSV Anhausen – SV Ottmarshausen 0:3 (0:3). Nachdem sich der SSV Anhausen bereits mit dem letzten Spiel den Klassenerhalt sicherte, war die Luft in der Partie gegen die Ottmarshauser Elf ein wenig raus. Das Anhauser Team war zwar sehr bemüht und konnte sich viele Spielanteile sichern, mussten sich letztendlich aber gegen die offensiv agierenden Ottmarshauser geschlagen geben. Aus einer schönen Standardsituation heraus netzte Marco Spengler zum 0:1-Führungstreffer ein (37.). Durch ein Eigentor von Christian Miller kam es in der 43. Minute zum 0:2. Noch vor dem Pausenpfiff baute Benjamin Keller die Führung erneut nach einem Standard auf 0:3 aus (45.). Nach dem Seitenwechsel gelang es keiner der beiden Mannschaften mehr, ihre Chancen zu verwerten und der SV Ottmarshausen konnte den 0:3-Sieg verdient nach Hause tragen. – Zuschauer: 100. (AL)

