Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Gani Murseli

Dass man sich so schnell wiedersehen würde, hatte sich Gani und Selami Murseli auch nicht träumen lassen. Kurz vor dem Ende der vergangenen Saison kam es zur Trennung vom TSV Ustersbach. Der Trainer zog mit sein Bruder als kickenden Co-Trainer und etlichen Spielern weiter, um beim neu gegründeten FC Schmutter die zweite Mannschaft, in der überwiegend Spieler des TSV Fischach zugange sind, in der A-Klasse zu übernehmen. Mittlerweile hat man sich in Margertshausen, wo die erste Mannschaft des FC Schmutter zuhause ist, vom renommierten Trainerduo Markus und Christian Jenik (früher beim Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg) getrennt. Die Murseli-Brüder haben inzwischen auch dort das Kommando übernommen und trafen nun erstmals auf seine frühere Mannschaft. Im Kellerderby der Kreisklasse West behielt der FC Schmutter gegen den TSV Ustersbach mit 5:4 die Oberhand.

