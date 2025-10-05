Icon Menü
Fußball: FC Schmutter zittert sich nach 5:0 ins Ziel

Fußball

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Gani Murseli

Nach 5:0-Führung muss der Trainer des FC Schmutter gegen seinen Ex-Klub TSV Ustersbach noch kräftig zittern. Neun Tore im Derby.
Von Bernd Reiser
    Stefan Gaugenrieder (Nummer 16) und Trainer Gani Murseli konnten fünf Treffer des FC Schmutter bejubeln.
    Stefan Gaugenrieder (Nummer 16) und Trainer Gani Murseli konnten fünf Treffer des FC Schmutter bejubeln. Foto: Andreas Lode

    Dass man sich so schnell wiedersehen würde, hatte sich Gani und Selami Murseli auch nicht träumen lassen. Kurz vor dem Ende der vergangenen Saison kam es zur Trennung vom TSV Ustersbach. Der Trainer zog mit sein Bruder als kickenden Co-Trainer und etlichen Spielern weiter, um beim neu gegründeten FC Schmutter die zweite Mannschaft, in der überwiegend Spieler des TSV Fischach zugange sind, in der A-Klasse zu übernehmen. Mittlerweile hat man sich in Margertshausen, wo die erste Mannschaft des FC Schmutter zuhause ist, vom renommierten Trainerduo Markus und Christian Jenik (früher beim Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg) getrennt. Die Murseli-Brüder haben inzwischen auch dort das Kommando übernommen und trafen nun erstmals auf seine frühere Mannschaft. Im Kellerderby der Kreisklasse West behielt der FC Schmutter gegen den TSV Ustersbach mit 5:4 die Oberhand.

