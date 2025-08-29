Herbertshofens Hoffnungsträger Luca Kreisel unterscheidet sich von Gleichaltrigen

Der Mittelstürmer des TSV Herbertshofen, Luca Kreisel, steht mit seinem Team am zweiten Spieltag in der Kreisklasse Augsburg Nord vor der Heimpartie gegen die DjK Sotzard. Der 18-jährige Toptorjäger, den seine Teamkollegen kurz „Krei“ nennen, führte den TSV mit 36 Treffern zum Aufstieg. Daran möchte er direkt anknüpfen: „Ich will der Mannschaft wieder mit möglichst vielen Toren weiterhelfen“, betont der gebürtige Herbertshofener, der sich im dritten Ausbildungsjahr zum Groß- und Außenhandelskaufmann befindet. Abseits des Platzes hebt sich Kreisel von vielen Gleichaltrigen ab: Auf Partys und Alkohol verzichtet er bewusst und verbringt seine freie Zeit lieber bei einem kühlen Apfelschorle in geselliger Runde auf der Terrasse.

1. Für welchen Verein schlägt dein Herz?

Ich war schon immer Bayern-Fan, das liegt bei uns in der Familie. Mein Opa und mein Vater sind auch FCB-Fans. Witzigerweise sind meine Mama und meine Schwester FCA-Fans, aber das verträgt sich, solange beide Clubs nicht direkt gegeneinander spielen (lacht). Am Samstag bin ich beim bayerischen Derby tatsächlich im Stadion. Wir werden sehen, wie sich die Bayern diesmal in Augsburg schlagen.

2. Wer ist dein fußballerisches Vorbild?

Mein Vorbild ist vor allem Jamal Musiala, aber auch Olise. Beide sind einfach untrennbar vom Ball und in Sachen Spielwitz etwas ganz Besonderes. Früher habe ich Paulo Dybala bei Juventus Turin bewundert. Ich habe mir sogar ein Trikot mit der Nummer 21 geholt. Blöderweise hat er ein paar Wochen später dann die Zehn bekommen (lacht). Aber er ist der Grund, warum ich auch im Verein versuche, die Zehn tragen zu dürfen. Für mich ist das eine besondere Ehre und ich freue mich, dass das beim TSV geklappt hat.

3. Wer ist dein bester Mitspieler und wer war dein härtester Gegenspieler?

In der A-Jugend habe ich ungern gegen den TSV Gersthofen gespielt, da habe ich mir an den defensiven Mittelfeldspielern echt die Zähne ausgebissen (lacht). Was die besten Mitspieler betrifft, könnte ich bei Herbertshofen viele nennen, möchte aber keinen einzelnen herausheben. Wir kennen uns größtenteils schon aus der Jugend, verstehen uns blind und haben immer gute Laune. Gleichzeitig nehmen wir es im Training und vor allem an den Spieltagen sehr ernst. Diese Mischung ist für mich perfekt!

4. Selber Kochen oder Restaurantbesuch?

Wenn, dann wird mal mit Freunden gegrillt, aber grundsätzlich bin ich da eher pragmatisch und gehe lieber ins Restaurant. Das ist einfach entspannter und man muss sich nicht ums Aufräumen kümmern. Am liebsten gehe ich zum Asiaten oder Italiener. Beliebte Adressen sind „Dai 3 Ragazzi“ in Meitingen oder die L’Osteria. Letztere natürlich vor allem wegen der riesigen Pizzen. (lacht)

5. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine?

Bei uns in der Kabine ist das DJ-Amt ziemlich demokratisch geregelt, meistens übernehmen es die Jüngeren. Was nicht fehlen darf ist der Song „Auf gute Freunde“ von den Böhsen Onkelz. Das ist unsere feste Motivationsroutine vor jedem Spiel und auch unserem Trainer besonders wichtig. Mein eigener Musikgeschmack geht eher in Richtung Deutschrap und Pop. Letztes Jahr war ich mit meinen Kumpels auf dem Travis-Scott-Konzert in Frankfurt. Das war definitiv ein Highlight.

6. Dorffest oder Club?

Ich bin definitiv kein Feierbiest und trinke auch keinen Alkohol. Stattdessen genieße ich lieber einen entspannten Abend mit Freunden auf der Terrasse. Eine Ausnahme sind Feste wie das 65-jährige Jubiläum in Herbertshofen. Da haben wir als Mannschaft beim Auf- und Abbauen oder beim Ausschenken geholfen. Das macht im Team richtig Spaß und stärkt auf jeden Fall den Zusammenhalt.

7. Playstation oder Kartenspiel?

Beides hat seinen Reiz. Mit meinen Kumpels spiele ich gerne mal eine Runde Schnauz oder Uno, wenn wir am Lech chillen. Grundsätzlich greife ich aber eher zur Playstation. Im September kommt das neue „FIFA“ raus, da freue ich mich schon drauf!

8. Gutes Buch oder guter Film?

Das letzte Buch habe ich wahrscheinlich in der dritten Klasse gelesen (lacht). Also ganz klar: lieber ein guter Film. Besonders mag ich das Marvel-Universum, zuletzt war ich im Kino bei „Spider-Man“. Es gibt ja mehrere Versionen, aber für mich ist Tom Holland der einzig wahre „Spider-Man“. Mit meinem Dad schaue ich demnächst vielleicht das „Kanu des Manitu“ im Kino.

9. Tagesschau oder TikTok?

In der 10. Klasse mussten wir vor jedem Politikunterricht abends tatsächlich die Tagesschau schauen, das hat sich aber nicht gehalten (lacht). Heute hole ich mir meine Infos größtenteils über soziale Medien wie TikTok oder Instagram. In Sachen Medienumgang spielt Künstliche Intelligenz bei uns in der Berufsschule inzwischen auch eine Rolle. Ich selbst nutze es zwar kaum, aber unsere Lehrer greifen wohl öfter darauf zurück, um den Unterricht vorzubereiten, wie man hört. (lacht)

10. Partyurlaub oder Städtetrip?

Am liebsten mache ich einen entspannten Urlaub am Meer. Letztes Jahr war ich mit Freunden zu zehnt in einer Villa bei Rabac in Kroatien, vor zwei Wochen dann mit der Familie in Pula. Das war es aber für dieses Jahr: Meine Urlaubstage sind aufgebraucht. (lacht)

11. Kreisklasse oder Kreisliga?

Je höher, desto besser, ganz klar. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und im Training Gas geben. Potenzial haben wir auf jeden Fall. Ehrlich gesagt hatte ich auch Angebote aus höheren Ligen. Ich habe mich aber bewusst für Herbertshofen und meine Freunde entschieden. Wir werden sehen, was die Zeit bringt!