Auf Platz zwei: Ungeschlagener Aufsteiger Neusäß feuert Trainerduo

In der Kreisliga Augsburg siegt Neusäß weiter, hat aber offenbar ABseits des Platzes Schwierigkeiten. In der Kreisliga West triumphiert der SC Altenmünster.

Kreisliga Augsburg: Neusäß setzt die Siegesserie fort

TSV Neusäß - SV Hammerschmiede 2:0 Aufsteiger TSV Neusäß setzt seinen positiven Lauf weiter fort und überzeugte am Freitagabend gegen den SV Hammerschmiede, der weiter auf dem Relegationsplatz steht. Neusäß bleibt auch im 13. Saisonspiel ungeschlagen, festigt mit 33 Punkten den zweiten Tabellenplatz und feiert den dritten Sieg in Folge. Etwas Glück und viel Geduld brauchten die Neusässer aber. Nachdem man eine zehnminütige Zeitstrafe für Sezer Buldan zwischen der 63. und der 73. Spielminute überstanden hatte, traf Aladin Halilovic erst in der 85. Spielminute zur Führung für die Heimelf. Mustafa Mujezinovic legte nur drei Minuten später nach und erhöhte auf 2:0. In den folgenden Tagen ging es hoch her: Der Verein trennt sich vom Trainerduo Akif Dogan und Ciro Ciano. (pibo)

SV Ottmarshausen - TSV Bobingen II 0:0 Nach einem kampfbetonten intensiven Spiel mit kaum Chancen für beide Mannschaften trennten sich der SVO und der TSV Bobingen II mit einem 0:0 Unentschieden. Die Gäste kamen zunächst besser in die Partie und zeichnete sich durch mehr Torabschlüsse aus. In der letzten Hälfte der ersten Halbzeit erkämpfte sich die Heimelf jedoch mehr und mehr an Platzhoheit, so dass Marius Hackl in der 25.Spielminute sogar den Führungstreffer auf dem Fuß hatte, als er frei vor das Tor des TSV Bobingen zog. Allein der Ball landete aber in den Händen des Torhüters. Im zweiten Durchgang änderte sich nichts an den Verhälttnissen auf dem Platz. Jedes Team kämpfte um jeden Ball, ohne die eigentliche Oberhand gewinnen zu können. In der Schlussphase schwächte sich der SVO noch selbst, indem sich Youssef Ala eine 10-Minuten Zeitstrafe (83.) zuzog. Nutzen konnte die gegnerische Elf hieraus nicht ziehen, da die Heimmannschaft konzentriert das Unentschieden zu verteidigen wusste. (uma)

TSV Pfersee - TSV Diedorf 1:1 Der TSV Diedorf ist in Pfersee nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen und hatte dabei sogar noch Glück. Denn nach zehn Minuten ging die Heimelf durch Michael Hirmer in Führung. Anfang der zweiten Hälfte hatte Diedorfs Tobias Schneider eine Großchance, traf aber nicht. In der 67. Minute waren die Gäste im Glück: Adrian Leißners Eigentor bedeutete den Diedorfer Ausgleich. (pibo)

TSV Welden - SV Schwabegg 3:1 Dem TSV Welden gelingt im Heimspiel gegen den SV Schwabegg ein Befreiungsschlag. Nach personellen Veränderungen zeigte die Mannschaft ein deutlich belebteres und kämpferischeres Gesicht. Dabei begann die Partie alles andere als optimal: In der 21. Minute brachte Wiedemann die Gäste aus Schwabegg mit 0:1 in Führung. Doch Welden ließ sich davon nicht entmutigen und kam mit viel Einsatz aus der Kabine. In der 54. Minute profitierte Stefan Maier von einem Torwartfehler und erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich. Nach einem groben Foulspiel musste Schwabeggs Benedikt Rehm in der 63. Minute mit einer 10-Minuten-Strafe vom Feld. Nur fünf Minuten später köpfte Robin Schäfer nach einer Ecke zur 2:1-Führung ein. In der 72. Minute sorgte schließlich Felix Schluchter mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. (cav)

Kreisliga Nord: Ehingen/Ortlfingen unterliegt dem Spitzenreiter

SV Ehingen Ortlfingen - SG Alerheim 1:3 Das Steppich-Team hatte sich gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Alerheim einiges vorgenommen. Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit dann auch ein Spiel auf Augenhöhe. Ehingen belohnte sich auch in der 29. Minute durch Bastian Stefanovic mit dem Führungstreffer. Der Heimelf gelang es aber nicht die Führung lange zu verteidigen. Tobias Stelzle verwandelte einen Abpraller nach einem Freistoß nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Anschließend passierte nichts mehr bis zum Pausenpfiff. Die zweite Halbzeit begann ganz nach Wunsch des Tabellenführers. Ecke, Kopfball, Tor. So einfach kann Fußball sein. Stefan Heuberger brachte Alerheim in Führung. Danach war es ein anderes Spiel. Alerheim hatte nun die Räume, die man in Manier eines Tabellenführers nutzte. Sebastian Hertle zog der Heimelf den Stecker in der 67. Minute als er einen Konter sicher zum 1:3 abschloss. (muerai)

Kreisliga West: Altenmünster feiert Kantersieg

TSV Balzhausen - SC Altenmünster 0:6 Einige Umstellungen hatte Altenmünsters Spielertrainer Sandro Caravetta beim Kellerduell vorgenommen, welche allesamt fruchteten. So beorderte er Kapitän Patrick Pecher vom Sturmzentrum in die zentrale Abwehrposition, wo er im Verbund mit seinen Nebenleuten überhaupt nichts anbrennen ließ. Und als Sturmspitze lief erstmals Barton Morina auf. An seinem 33. Geburtstag gelangen dem Sommer-Neuzugang fünf Treffer. Zum ersten Mal war Morina nach zehn Minuten erfolgreich, als er einen an Caravetta verursachten Foulelmeter zum 0:1 verwandelte. Per Abstauber und per Kopf machte er in der 27. und 30. Minute seinen persönlichen Hattrick perfekt. Den 0:4-Pausenstand erzielte mit seinem ersten Saisontreffer Niklas Rigel (34.). Als Morina kurz nach dem Wechsel mit zwei weiteren Treffern auf 6:0 für Altenmünster erhöhte (48./55.), war der Arbeitstag für den „Man of the Match“ danach bald beendet. Mit der klaren Führung im Rücken nahmen die Gäste in der letzten halben Stunde einige Wechsel vor, was harmlose Balzhauser aber nicht einmal zum Ehrentreffer nutzen konnten. (her)

SSV Neumünster - SSV Glött 1:0 Mit einem am Ende verdienten Heimerfolg hat sich Aufsteiger SSV Neumünster weiter Luft auf die hinteren Tabellenränge verschafft und kann nun ohne großen Druck an die kommenden Aufgaben herangehen. Den siegreichen Hausherren reichte am Ende eine einzige klare Torchance, um die drei Zähler für sich zu sichern. Die Glötter versuchten das Spiel zu machen, konnten aber am und im Strafraum kaum Torgefahr entwickeln. In dieser Anfangsphase verpassten die Glötter durch Andi Schrettle und Ben Seybold gute Einschussmöglichkeiten. Auf der

Gegenseite nutzte die heimische SSV derweil eine Unachtsamkeit der Gäste nach einem Einwurf zum 1:0. Philipp Hetsch versenkte die Kugel gekonnt per Schlenzer (31.). Ein Rückschlag für zunächst gefällig spielende Lilien, die sich davon nie mehr wirklich erholen konnten und im Abstiegskampf wichtige Punkte liegen ließen. (her)