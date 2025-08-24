Neumünster hat im Altenmünsterer Derby das Nachsehen

450 Zuschauer erlebten zum Auftakt der Kreisliga West ein Lokalderby zwischen dem SC Altenmünster und dem Aufsteiger SSV Neumünster, das die etablierten Hausherren mit 3:1 gewannen. Der SV Ehingen/Orlfingen startete mit einer 1:2-Niederlage beim SV Holzkirchen in die Kreisliga Nord. In der Kreisliga Augsburg überraschte der TSV Welden mit einem 2:0-Erfolg gegen den Kissinger SC. Der TSV Neusäß gewann das Stadtderby gegen den SV Ottmarshausen mit 3:1.
Fußball-Kreisliga
