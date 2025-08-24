Icon Menü
Fußball-Kreisliga: Altenmünster gewinnt Ortsderby

Fußball-Kreisliga

Neumünster hat im Altenmünsterer Derby das Nachsehen

SC Altenmünster gewinnt vor 320 Zuschauern gegen SSV Neumünster. In der Kreisliga Augsburg überrascht der TSV Welden.
Von Fabian Strehle
    •
    •
    •
    Ein umkämpftes Ortsderby lieferten sich der SC Altenmünster (rechts Oliver Wieland) und der SSV Neumünster-Unterschöneberg (links Alexander Zott).
    Ein umkämpftes Ortsderby lieferten sich der SC Altenmünster (rechts Oliver Wieland) und der SSV Neumünster-Unterschöneberg (links Alexander Zott). Foto: Andreas Lode

    450 Zuschauer erlebten zum Auftakt der Kreisliga West ein Lokalderby zwischen dem SC Altenmünster und dem Aufsteiger SSV Neumünster, das die etablierten Hausherren mit 3:1 gewannen. Der SV Ehingen/Orlfingen startete mit einer 1:2-Niederlage beim SV Holzkirchen in die Kreisliga Nord. In der Kreisliga Augsburg überraschte der TSV Welden mit einem 2:0-Erfolg gegen den Kissinger SC. Der TSV Neusäß gewann das Stadtderby gegen den SV Ottmarshausen mit 3:1.

