Diedorf bezwingt Welden - Neusäß bleibt oben dran

Aufatmen können die Kreisliga-Fußballer des SV Ehingen/Ortlfingen, die endlich mal wieder ein Spiel in der Nordstaffel gewinnen konnten. Dagegen rutscht der SC Altenmünster im Norden immer tiefer unten rein. Weiterhin ungeschlagen ist der TSV Neusäß in der Kreisliga Augsburg. Diedorf gewinnt das Landkreisduell gegen Welden. Ottmarshausen kommt unter die Räder.

Ebermergen - Ehingen 1:3 Der SV Ehingen kann noch gewinnen. Gegen die formstarken Ebermergen zeigte Ehingen in Halbzeit eins eine gute Leistung. Simon Leser verwertete eine Flanke von Marco Aust per Kopf zur Führung (19.). Nur eine Zeigerumdrehung später der nächste Tiefschlaf für die Heimelf. Göttler sah nach einer Notbremse die Rote Karte. In der Folgezeit bis zur Halbzeit spielte Ehingen die Überzahl gut aus und erhöhte bis zur Pause nach schönen Kombination auf 3:0. Aust und Bastian Stefanovic waren die Torschützen. Umso unverständlicher war die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. In der 52. Minute bekamen die Ebermerger ein direktes Zuspiel vom Ehinger Verteidiger und konnten auf 1:3 stellen. Bis zum Schluss warf die Heimelf alles in die Waagschale. Doch die Ehinger um Coach Florian Steppich ließen nichts mehr zu und entführten die Punkte. (mura)

Günzburg - Neumünster 2:2 Am Ende, so Stefan Neubauer, fehlten seinem SSV Neumünster die Körner, um beim Bezirksliga-Absteiger mehr als einen Punkt mitzunehmen. „Man hat gemerkt, dass die Jungs nach dem Nachholspiel am Mittwoch mit den Kräften am Ende waren“, konstatierte der Abteilungsleiter des Aufsteigers. Dieser kam gut in die Partie und ging durch Fabian Schrodi nach Zuspiel von Sebastian Müller früh in Führung (9.). Günzburg kam danach besser in Spiel und glich durch Emirhan Aglar noch vor der Pause aus (36.). Überhaupt machten die Hausherren auf Neubauer einen guten Eindruck. Selbst in Unterzahl (Gelb-Rot für Günzel/66.) ging Günzburg durch Bilal Al Khedar per Abstauber 2:1 in Führung (73.). Neumünster zeigte aber trotz Ermüdungserscheinungen Moral und kam durch Valentin Jaumann zehn Minuten vor Schluss zum Ausgleich. (her)

Ziemetshausen - Altenmünster 3:0 (0:0). Tief im Keller bleibt der SC Altenmünster nach seiner fünften Saisonniederlage stecken. Danach sah es in der ersten Halbzeit aber nicht aus. Die Gäste, die gut im Spiel waren, verzeichneten durch Barton Morina und Stefan Mayer nach Freistößen zwei Lattentreffer (23./35.) und hätten durchaus in Führung liegen können. Während Ziemetshausen durch den Vorlagengeber zum 1:0, Nicolai Miller, von der Bank personell gut nachlegen konnte, hatte Altenmünster diesbezüglich wenig Alternativen. Neben Spielertrainer Sandra Caravetta meldete sich auch Niklas Rigel krank ab, und es fehlten verletzungsbedingt mit Marco Kalkbrenner und Pascal Henne zwei weitere Stammkräfte. Das Führungstor durch TSV-Torjäger Tarik Music (53.) war spielentscheidend. Beim 2:0 durch Lukas Hoffmann (86.) und dem Treffer durch Joachim Greiner in der vierten Minuten der Nachspielzeit hatten die Torschützen gegen eine aufgerückte Gästemannschaft viel Raum. (her)

Schwabegg - Neusäß 0:2 Der TSV Neusäß bleibt in der Kreisliga Augsburg weiterhin ungeschlagen und dank des Erfolges in Schwabegg auch dem Spitzenreiter aus Merching auf den Fersen. Dabei tat sich der Favorit lange Zeit schwer. Im ersten Durchgang gab es gleich drei Verwarnungen für die Gäste, Tore fielen nicht. Nach etwas mehr als einer Stunde brachte dann Aladin Halilovic Neusäß in Führung. Elvis Haidarevic erhöhte nach 72 Minuten auf 0:2. Danach ließ die zweitbeste Defensive der Liga nichts mehr anbrennen und der neunte Saisonsieg stand fest. (AZ)

Diedorf - Welden 2:0 Torjäger Benedikt Steinbacher war einmal mehr der Mann des Tages auf Seiten der Diedorfer. Der 19-Jährige erzielte beim Erfolg im Landkreisduell beide Treffer. Sein zehntes Saisontor gelang dem Jugendspieler nach rund einer halben Stunde. Mit seinem elften Treffer setzte er den Schlusspunkt in der 90. Minute und machte so den Deckel drauf. (AZ)

Lechhausen - Ottmarshausen 6:1 Ein richtige Klatsche kassierte der SVO beim Aufsteiger aus Lechhausen. Nach 15 Minuten läutet Manuel Andre den Torreigen ein. Bis zur 23. Minute erhöhten Mihai Oroian und Raphael Schwerthöffer auf 3:0. Beinahe hätte im Anschluss Marius Hackl das 3:1 erzielt, doch Lechhausens Keeper Breitinger verhinderte den Treffer. Mit dem 4:0 vor der Pause durch Jannik Pritzkau war dann die Partie entschieden. Zwar gelang Hackl per Foulelfmeter in der 53. Minuten das 4:1, doch Andre stellte in der 78. Minute auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Mecnur Aysel weniger später. (AZ)