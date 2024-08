Heißer Ritt in der englischen Woche

In der Kreisliga Augsburg steht nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende eine englische Woche bevor. Am Mittwochabend tritt der SV Ottmarshausen beim TSV Merching an (18:45 Uhr), bevor die SpVgg Westheim am Donnerstag bei Absteiger Langerringen geladen ist (17 Uhr) und am Sonntag Aufsteiger Schwabegg empfängt (15 Uhr). Der TSV Zusmarshausen tritt nach einem erfolgreichen Start beim Kissinger SC (Do, 15 Uhr) und zuhause gegen den TSV (So, 15 Uhr) an. Vor den nächsten Herausforderungen steht der TSV Diedorf mit Gastspielen beim SV Schwabegg (Do, 15 Uhr) und ASV Hiltenfingen (So, 15 Uhr). Wegen Personalmangel und des Rückzugs der TG Viktoria Augsburg aus dem Ligabetrieb sind der TSV Welden und die SpVgg Auerbach-Streitheim diese Woche spielfrei.

