Erster gegen Zweiter: Gipfeltreffen in Zusmarshausen

Nach dem Start ins neue Kalenderjahr steht in der Kreisliga Augsburg am kommenden Wochenende der 20. Spieltag an. Am Samstag tritt die SpVgg Auerbach-Streitheim beim SV Hammerschmiede an, bevor der TSV Diedorf mit einem Sieg beim TSV Welden am Gastgeber in der Tabelle vorbeiziehen könnte. Der SV Ottmarshausen will sich beim SV Schwabegg den fünften Rang zurückerobern, während der TSV Zusmarshausen im Meisterschaftsrennen den Ligaprimus aus Langerringen empfängt.

