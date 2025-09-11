Befreiungsschlag: Türkgücü gewinnt Kellerduell gegen Hiltenfingen

Im Nachholspiel der beiden Kellerkinder der Kreisliga Augsburg setzte sich der SV Türkgücü Königsbrunn mit 3:1 gegen den ASV Hiltenfingen durch. Dabei begann die Partie durchaus mit Vorteilen und klaren Chancen der Hiltenfinger, die aber wieder einmal nicht genutzt wurden.

Robin Kugelmanns Schuss konnte Türkgücü-Keeper Daniel Morhart halten und danach stand er vor dem Torschuss im Abseits. Valentin Schmid zielte ebenso knapp vorbei wie Haci Ay, dessen Schuss noch den Außenpfosten streifte. Und dann rettete Morhart in höchster Not gegen Agon Ismajli. Doch nach etwa 20 Minuten befreite sich Türkgücü von dem Druck und kam zu eigenen Torchancen. Eine davon nutzte Berkay Akgün mit einem beherzten Schuss aus 20 Metern zur 1:0-Führung. Hiltenfingen war dem Ausgleich noch einmal sehr nahe, als Lukas Kirchenbaur und Valentin Schmid die Chance nicht nutzen konnten.

Fußball: Hiltenfingen kassiert siebte Pleite

In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Geschehen mehr und mehr in die Hälfte des ASV. Und wieder war es Akgün, der den vor dem Tor stehenden Keeper Gerti Domi mit einem Weitschuss zum 2:0 überwand. Der konnte danach einen Flachschuss von Berat Ayverdi gerade noch zur Ecke lenken. Ousman Jaiteh wirbelte auf der rechten Seite und ihm gelang so auch das 3:0 mit einem Flachschuss in die lange Ecke in der 66. Minute. Nach etlichen Auswechslungen gab es noch Chancen auf beiden Seiten, aber ohne Torausbeute.

Hiltenfingens Spielertrainer Bujar Bytyqi sah in der 88. Minute nach einem Gerangel mit Jaiteh die Gelb-Rote Karte und in der Nachspielzeit kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter beim Kopfballduell noch zur Ergebnisverbesserung. Maximilian Ott verwandelte sicher ins Kreuzeck zum 1:3. Burak Tok, der wieder mitspielende Trainer von Türkgücü sagte: “Es geht langsam aufwärts. Erstmals hatte ich wieder sechs Auswechselspieler zur Verfügung. Bis Ende September wollen wir im Mittelfeld der Tabelle ankommen”. Die Hiltenfinger Spieler zogen sich samt Spielertrainer gleich nach dem Schlusspfiff in die Kabine zurück.