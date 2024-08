Zusmarshausen will auch gegen Mölders punkten

Am Wochenende steht in der Kreisliga Augsburg der fünfte Spieltag an. Der SV Ottmarshausen empfängt die SpVgg Langerringen, bevor die SpVgg Westheim und die SpVgg Auerbach-Streitheim auf erste Punkte hoffen. Der TSV Zusmarshausen arbeitet gegen den SV Mering II am letzten Feinschliff, während der TSV Welden vor dem Heimspiel gegen den SV Schwabegg mit großen Baustellen zu kämpfen hat. Beim TSV Diedorf kann nach sieben Zählern aus vier Partien am spielfreien Wochenende etwas entspannt werden.

SV Ottmarshausen – SpVgg Langerringen (Sa, 15 Uhr).

Der SV Ottmarshausen geht nach einem knappen 3:2-Auswärtssieg beim SV Mering II mit etwas Rückenwind in die Partie gegen den Bezirksligaabsteiger aus Langerringen. „Der Sieg gegen Mering war eigentlich nie in Gefahr. Der Plan ist jetzt, Langerringen zu ärgern und danach auf dem Plärrer zu feiern“, sagt SV-Coach Oliver Haberkorn.

ASV Hiltenfingen – SpVgg Westheim (So, 15 Uhr).

Nach einer bitteren 4:2-Niederlage beim TSV Diedorf muss die SpVgg Westheim am Sonntag beim ASV Hiltenfingen bestehen. Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka weiß, was es für die kommende Partie braucht: „Wenn wir in Hiltenfingen unsere Fehler abstellen und im Abschluss konsequenter sind, ist etwas drin“, zeigt sich der Coach zuversichtlich.

FC Kleinaitingen – SpVgg Auerbach-Streitheim (So, 15 Uhr).

Die SpVgg Auerbach-Streitheim wird weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Nach einer deutlichen 4:1-Pleite gegen den TSV Zusmarshausen geht der Aufsteiger personell geschwächt in das Gastspiel beim FC Kleinaitingen. „Mit der schweren Verletzung von Dominik Demharter fehlt uns gegen Kleinaitingen der nächste Leistungsträger“, hadert Auerbach-Streitheims Trainer Lubos Cerny.

TSV Zusmarshausen – SV Mering II (So, 15 Uhr).

Der TSV Zusmarshausen konnte im letzten Spiel gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim mit einem 4:1-Sieg überzeugen und empfängt am Sonntag den SV Mering II. Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler sieht trotz des Erfolgs noch Luft nach oben: „Der letzte Feinschliff fehlt uns noch. Gegen Mering wird es darauf ankommen, dass wir wach und mutig sind.“ Beim SV Mering II wird der prominente Spielertrainer Sascha Mölder nur von der Bank aus unterstützen können. Der 39-Jährige hat sich bei der Niederlage gegen den SV Ottmarshausen verletzt.

TSV Welden – SV Schwabegg (So, 14 Uhr).

Der TSV Welden musste zuletzt eine klare 4:0-Niederlage gegen die SpVgg Langerringen hinnehmen und steht mit einem Zähler aus drei Partien auch im kommenden Heimspiel gegen den SV Schwabegg vor einer schwierigen Aufgabe. „Wir haben aktuell mit zwei großen Baustellen zu kämpfen. Das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft muss sich verbessern und die Durchschlagskraft in der Offensive fehlt gänzlich“, erklärt TSV-Coach Jürgen Völk.

Kreisliga Nord: SV Ehingen/Ortlfingen will den ersten Heimsieg

SV Ehingen/Ortelfingen - FC Mertingen (So, 15 Uhr).

Der SV Ehingen/Ortlfingen will nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den FC Mertingen die ersten Punkte auf eigenem Platz holen. Der Aufsteiger möchte den Schwung vom Wochenende mitnehmen und gegen die Mertinger den zweiten Dreier einfahren. Der FC Mertingen ist bisher sieglos und verlor am vergangenen Wochenende mit 1:5 gegen den FC Maihingen. (fabs)

Kreisliga West: Gelingt Altenmünster der vierte Erfolg?

SSV Glött - SC Altenmünster (Sa, 17.30 Uhr).

Der SC Altenmünster will seinen Traumstart in der Kreisliga Donau West fortsetzen. Nachdem die ersten drei Partien alle gewonnen werden konnten, wartet mit dem Bezirksliga-Absteiger SSV Glött nach dem SC Bubesheim in der vergangenen Woche die nächste schwere Aufgabe auf den SC. Der SSV Glött hat bisher nur eine Partei absolviert, die er mit 6:1 gegen den TSV Balzhausen gewann. Die Mannschaft von Trainer Johannes Walter will auch gegen den Absteiger den nächsten Dreier einfahren und die Erfolgswelle weiterreiten. (fabs)