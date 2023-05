Fußball

20.05.2023

Mit der passenden Lektüre wird der Aufstieg angepeilt

Plus Felix Zimmermann vom TSV Leitershofen will sein Team in der Kreisliga sehen, das passende Buch dazu hat er bereits im Regal. Was er sich in der Kabine wünscht und welches Gericht er als Vegetarier vermisst.

Von Tobias Müller

Fünf Punkte trennen Felix Zimmermann mit dem TSV Leitershofen vom ersehnten Relegationsplatz und dem möglichen Aufstieg in die Kreisliga Augsburg. „Was das angeht sind wir auf Patzer der anderen Mannschaften angewiesen, aber wir wollen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben machen und dann sehen wir was rauskommt“, sagt der 27-jährige Leitershofer. Seit der G-Jugend trägt Zimmermann das Trikot des TSV Leitershofen - dort feierte mit der B-Jugend-Meisterschaft auch seinen größten fußballerischen Erfolg. Aktuell absolviert der Mittelfeldstratege ein Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Augsburg. In seiner Freizeit geht er gerne Skifahren, spielt Tennis oder tritt in den westlichen Wäldern auf seinem neuen Rennrad in die Pedale.

1. FCA oder FCB?

