Fußball

19.05.2023

Nach Pfingsten beginnt das Nachsitzen

Plus Wer gegen wen im Relegations-Roulette um Auf- oder Abstieg spielen könnte.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Am Pfingstwochenende 27. und 28. Mai enden die Punktrunden nicht nur in den beiden schwäbischen Fußball-Bezirksligen und in den Kreisligen. Im Anschluss daran stehen dann die Relegationspartien an. Wir zeigen auf, welche Entscheidungsspiele nach derzeitigem Tabellenstand anstehen könnten.

Auf jeden Fall in die Relegation geht der TSV Gersthofen. Der Landesligist wird dabei in eine Vierergruppe nach regionalen Gesichtspunkten eingeteilt, aus der dann ein Landesliga-Teilnehmer hervorgeht. Dabei könnten die Lechstädter in Hin- und Rückspiel unter anderem auf den SV Mering, den SV Cosmos Aystetten oder den FC Stätzling treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen