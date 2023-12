Fußball-Rückblende

14.12.2023

Unbesiegte, Durchmarschierer und ein Superjoker

Plus In der Kreisklasse Nordwest ist nur eine Mannschaft noch ungeschlagen, doch ein Aufsteiger überwintert auf Platz eins.. „Einhörner“ und ein „Hattrick-Joker“ sorgen für Furore.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Nach den Bezirks- und Kreisligisten aus der Region ziehen wir nun Bilanz über die Vorrundenleistungen der 16 Vereine, die in insgesamt vier Kreisklassen in den Kreisen Augsburg und Donau an den Start gehen. Von „Erwartungen übertroffen“ bis „Enttäuschung pur“ ist dabei die ganze Bandbreite an Bewertungen vorhanden.

Während Edrisa Jaiteh von der SpVgg Auerbach-Streitheim nur 300 Minuten absolviert hat und dabei als „Super-Joker“ zweimal nach seiner Einwechslung einen Hattrick erzielen konnte, haben sieben Spieler keine einzige Minute versäumt. Neben den Torhütern Dominik Mairhörmann (TSV Ustersbach), Björn Reich (SV Gablingen) und Simon Wolf ( SV Thierhaupten) waren die Feldspieler Martin Wiedemann und Christopher Rößle (SV Grün-Weiß Baiershofen), Bozhidar Georgiev ( SSV Margertshausen) und Oliver Pelikan (FC Emersacker) ununterbrochen auf dem Platz gestanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen