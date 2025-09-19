Nur einer kann feiern: Streit um Fußballspiel zwischen Gablingen und Thierhaupten

Es hätte so schön sein können für die Fußballer des SV Gablingen. Am Samstag, 27. September, wollten Spieler im Rahmen der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des Vereins ein Elfmeterturnier und anschließend eine große Feier am Sportplatz ausrichten. Die Planungen waren weit fortgeschritten, viele Teams hatten sich bereits für das Turnier angemeldet. Doch nun mussten die Gablinger die Veranstaltung absagen. Die Enttäuschung ist groß und die Wut auf einen Nachbarverein auch.
Fußball
