Fußball: SV Gablingen muss Feier wegen Fußballspiel absagen

Fußball

Nur einer kann feiern: Streit um Fußballspiel zwischen Gablingen und Thierhaupten

Aufgrund der Verlegung eines Spiels muss der SV Gablingen seine Feier absagen. Der Ärger ist groß. Der Spielleiter erklärt, was Vereine beachten sollten.
Von Sebastian Richly
    • |
    • |
    • |
    Der SV Thierhaupten (rote Trikots) und der SV Gablingen treffen am 27. September aufeinander. Doch da hatte der SVG andere Pläne und ist nun sauer auf den Konkurrenten.
    Der SV Thierhaupten (rote Trikots) und der SV Gablingen treffen am 27. September aufeinander. Doch da hatte der SVG andere Pläne und ist nun sauer auf den Konkurrenten. Foto: Karin Tautz

    Es hätte so schön sein können für die Fußballer des SV Gablingen. Am Samstag, 27. September, wollten Spieler im Rahmen der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des Vereins ein Elfmeterturnier und anschließend eine große Feier am Sportplatz ausrichten. Die Planungen waren weit fortgeschritten, viele Teams hatten sich bereits für das Turnier angemeldet. Doch nun mussten die Gablinger die Veranstaltung absagen. Die Enttäuschung ist groß und die Wut auf einen Nachbarverein auch.

