Fußball:

15.04.2023

„Wir ziehen das durch!“

Plus Für Klaus Assum, den Abteilungsleiter des TSV Gersthofen, war ein Trainerwechsel nie ein Thema. Welche Spieler den Verein verlassen.

Von Oliver Reiser

Beide Mannschaften haben sich zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert und vor Ostern gehörig das Fell über die Ohren gezogen bekommen. Der TSV Gersthofen hat das Kellerduell beim SV Mering mit 2:6 vergeigt, der VfL Kaufering kam beim Abstiegskandidaten TV Erkheim mit 1:5 unter die Räder. Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es, wenn der TSV Gersthofen am Samstag, 14 Uhr, beim VfL Kaufering antritt.

„Wir haben nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Mering hat nur auf unsere katastrophalen Fehler warten müssen“, blickt Abteilungsleiter Klaus Assum auf ein Spiel zurück, das man so schnell wie möglich abhaken müsse. „Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht aus“, lautet die Durchhalteparole des Gersthofer Fußball-Bosses. „Es sind noch sieben Spiele, da werden 21 Punkte vergeben“, hofft er auf eine Erfolgsserie, um vielleicht doch noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen: „Die Landesliga ist eine schöne Liga. Es macht Spaß, in diesem Umfeld zu spielen.“ In Panik aber werde man angesichts der misslichen Situation aber nicht verfallen. Auch ein vorzeitiger Einstieg der für die neue Saison bereits verpflichteten Trainer Andreas Jenik und Sebastian Hoffmann sei kein Thema. „Wir ziehen das mit Gerhard Hildmann durch!“, will Assum kein Fass aufmachen. „Und wenn’s so ist, dass wir in die Relegation müssen, dann ist’s halt so.“

