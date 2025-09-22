Gersthofer Handballer mit Auftakt nach Maß

Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen konnte am Wochenende einen souveränen Auswärtssieg bei Aufsteiger aus der Bezirksliga feiern. Mit 39:29 setzten sich die Gäste klar gegen den DJK Augsburg-Hochzoll durch und bestätigten ihre gute Form der Vorbereitung. Die Partie begann zunächst ausgeglichen – bis zum 5:5 konnten die Gastgeber noch mithalten. Danach legte die SG jedoch einen starken Zwischenspurt hin: Aus einer kompakten Abwehr heraus wurden Ballgewinne konsequent in schnelle Tore umgemünzt. Bis zur Halbzeit erspielte man sich so eine komfortable 18:12-Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ die SG nichts mehr anbrennen. Besonders der Rückraum zeigte sich treffsicher, und mit zunehmender Spieldauer wuchs der Vorsprung Tor um Tor an. Ab der 40. Minute war beim Stand von 27:18 endgültig klar, in welche Richtung das Spiel laufen würde. In dieser Phase glänzte vor allem Markus Walter mit insgesamt 10 Treffern. Ebenso stark präsentierte sich Andreas Polz, der 9 Tore beisteuerte – darunter 5 sicher verwandelte Siebenmeter. Ein weiterer Schlüssel zum Sieg war auch die Kadertiefe, wodurch einzelnen Spielern immer wieder Verschnaufpausen gegeben werden können, ohne den Spielfluss zu beeinflussen.

Gersthofer Handballer sind effizient

Am Ende stand ein ungefährdeter 39:29-Erfolg, bei dem die SG nicht nur spielerisch überzeugte, sondern auch die nötige Effektivität im Abschluss bewies. Durch diesen Sieg bleibt das Team auf Kurs und unterstreicht seine Ambitionen in der Bezirksoberliga.

Am nächsten Wochenende sind der TSV Göggingen IV, die TSG Augsburg und die HSG Lauingen-Wittislingen zum ersten Heimspieltag der SG mit Herren II (15:30), Damen (17:30) und Herren I (19:30) zu Gast. (mm)

SG 1871: Wiedemann (Tor), Müller (Tor), Kranz M. (2), Haunstetter (1), Seitz (6), Schreiber (2), Walter Markus (10/3), Feistle (5), Polz (9/5), Lindloff N. (1), Solis (1), Walter Manuel (1)