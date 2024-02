Handball

08.02.2024

Vom Punkt den Sieg vergeben

Plus In letzter Sekunde scheiterte Markus Walter von der SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit einem Siebenmeter an Aichachs Keeper Stefan Walther. So bleibt es beim 29:29.

Artikel anhören Shape

Eine gewaltige Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen den Kissinger SC ermöglichte den Bezirksoberliga-Handballern der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen ein 29:29-Unentschieden beim Tabellenzweiten TSV Aichach, so dass die SG-Männer im Jahr 2024 weiter ungeschlagen sind.

Im Spiel gegen den TSV Aichach wollte man die schmerzliche Heimpleite vergessen machen. Die ersten Minuten gehörten den schnellen Tempogegenstoßangriffen der Gastgeber und im eigenen Angriff fehlte noch die letzte Durchsetzungskraft. So führten die Aichacher nach knapp acht Minuten mit 6:2. Angestachelt von der Atmosphäre in der Aichacher Sporthalle versuchten die SGler nun zusehends mehr Druck auf die Abwehrreihe auszuüben. Mit der Brechstange war gegen den Mittelblock der Aichacher allerdings wenig auszurichten. Mit einem Vier-Tore-Lauf glich man in der 13. Spielminute zum 6:6 aus. Dennoch gelang es nicht den Vorteil auf die eigene Seite zu bringen und man lief stets einem knappen Rückstand hinterher. Dieser direkte Schlagabtausch hatte bis zum Halbzeitpfiff bestand (16:16).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen