Kreisliga-Derbykracher mit klaren Vorzeichen

In der Kreisliga Augsburg steht der 22. Spieltag vor der Tür. Der TSV Zusmarshausen empfängt den TSV Diedorf und will nach der bitteren Pleite beim SV Schwabegg eine Reaktion zeigen, während die SpVgg Auerbach-Streitheim beim Kissinger SC vor der nächsten Bewährungsprobe steht (So, 15 Uhr). Zum Derby in Ottmarshausen kommt es bereits am Samstag (17 Uhr), wenn die Trainer-Freunde Oliver Haberkorn (SV Ottmarshausen) und Thomas Hanselka (SpVgg Westheim) wohl zum vorerst letzten Mal an der Seitenlinie aufeinandertreffen. Der TSV Welden kann an einem spielfreien Wochenende neue Kräfte sammeln.

