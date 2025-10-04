Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Mit Biberbach Tabellenführer: Was Florian Motzet beeindruckt

Fußball-Kreisklasse

„Eine andere Welt“ - Was Biberbachs Florian Motzet beeindruckt

Florian Motzet ist mit dem SC Biberbach Tabellenführer. Wie der angehende Lehrer K.I. in der Schule einschätzt und welche Stadt ihn nachhaltig beeindruckt hat.
Von Tobias Müller
    • |
    • |
    • |
    Florian Motzet vereist gerne, wie hier auf Mauritius.
    Florian Motzet vereist gerne, wie hier auf Mauritius. Foto: Moritz Kratzer

    Stefan Motzet vom SC Biberbach fiebert der nächsten Partie seiner Mannschaft in der Kreisklasse Augsburg Nord entgegen: Am Sonntag empfängt der Tabellenführer den TSV Gersthofen II. Motzet, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht und nebenher die D-Jugend der SG Langweid/Biberbach trainiert, studiert derzeit Lehramt für Gymnasium in den Fächern Geografie und Wirtschaft in München. Abseits des Fußballplatzes findet man „Flotzet“ oft im Curt-Frenzel-Stadion bei den Augsburger Panthern. „Sportlich ist der AEV immer eine Wundertüte, aber die Stimmung dort ist unvergleichlich“, sagt der 20-jährige Biberbacher. Außerdem begeistert sich der Offensivmann für American Football: „Ich bin großer Fan der San Francisco 49ers!“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden