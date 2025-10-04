„Eine andere Welt“ - Was Biberbachs Florian Motzet beeindruckt

Stefan Motzet vom SC Biberbach fiebert der nächsten Partie seiner Mannschaft in der Kreisklasse Augsburg Nord entgegen: Am Sonntag empfängt der Tabellenführer den TSV Gersthofen II. Motzet, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht und nebenher die D-Jugend der SG Langweid/Biberbach trainiert, studiert derzeit Lehramt für Gymnasium in den Fächern Geografie und Wirtschaft in München. Abseits des Fußballplatzes findet man „Flotzet“ oft im Curt-Frenzel-Stadion bei den Augsburger Panthern. „Sportlich ist der AEV immer eine Wundertüte, aber die Stimmung dort ist unvergleichlich“, sagt der 20-jährige Biberbacher. Außerdem begeistert sich der Offensivmann für American Football: „Ich bin großer Fan der San Francisco 49ers!“
Fußball-Kreisklasse
