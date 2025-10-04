„Eine andere Welt“ - Was Biberbachs Florian Motzet beeindruckt

Stefan Motzet vom SC Biberbach fiebert der nächsten Partie seiner Mannschaft in der Kreisklasse Augsburg Nord entgegen: Am Sonntag empfängt der Tabellenführer den TSV Gersthofen II. Motzet, der im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht und nebenher die D-Jugend der SG Langweid/Biberbach trainiert, studiert derzeit Lehramt für Gymnasium in den Fächern Geografie und Wirtschaft in München. Abseits des Fußballplatzes findet man „Flotzet“ oft im Curt-Frenzel-Stadion bei den Augsburger Panthern. „Sportlich ist der AEV immer eine Wundertüte, aber die Stimmung dort ist unvergleichlich“, sagt der 20-jährige Biberbacher. Außerdem begeistert sich der Offensivmann für American Football: „Ich bin großer Fan der San Francisco 49ers!“

Tobias Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SC Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis